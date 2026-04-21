Por Redacción EC

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó oficialmente el cambio de estadio para el partido entre Sporting Cristal y Palmeiras, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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