La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó oficialmente el cambio de estadio para el partido entre Sporting Cristal y Palmeiras, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El encuentro, que mantiene su programación original, se disputará finalmente en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en Lima, Perú, como parte de un ajuste logístico dentro de la organización del torneo continental.

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la @CONMEBOL informó el cambio de estadio para el partido entre Sporting Cristal (PER) x Palmeiras (BRA), por la Fase de Grupos de la #CONMEBOL @Libertadores 2026.https://t.co/vCrJrXWXHi — CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) April 21, 2026

Este tipo de modificaciones responde a criterios operativos, como disponibilidad de escenarios, condiciones de infraestructura o requerimientos técnicos exigidos por la entidad sudamericana para el correcto desarrollo de la competencia.

De esta manera, el compromiso entre el conjunto peruano y el cuadro brasileño se jugará en un nuevo recinto, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos del certamen.