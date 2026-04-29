El volante Catriel Cabellos fue una de las figuras en la victoria de Sporting Cristal ante Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores, no solo por su gol, sino también por el mensaje que dejó tras el partido.

Luego de marcar el 2-0 definitivo, el mediocampista reconoció que no atraviesa su mejor momento futbolístico y se mostró autocrítico con su rendimiento. En ese sentido, aseguró sentirse comprometido con mejorar y aportar más al equipo en lo que resta de la temporada.

“Vengo trabajando hace mucho, quiero dedicárselo a mi familia y a la hinchada. Sé que estoy en deuda por el tema de que no he podido mostrar mi mejor versión, pero sé que poco a poco voy a sacar lo mejor de mí, para el equipo y para el club”, declaró tras el encuentro, dejando en claro su deseo de revertir la situación.

Cabe resaltar que su anotación llegó en los minutos finales del compromiso, sellando una victoria importante para Cristal en el torneo continental. Además, su gol significó un desahogo personal en medio de las críticas, reafirmando su compromiso con el equipo y su intención de recuperar su mejor nivel.