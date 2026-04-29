Por Redacción EC

El volante Catriel Cabellos fue una de las figuras en la victoria de Sporting Cristal ante Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores, no solo por su gol, sino también por el mensaje que dejó tras el partido.

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