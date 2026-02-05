Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

La Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026 volverá a ser uno de los principales atractivos del verano deportivo al disputarse en la playa Los Cocos, escenario que recibirá a decenas de equipos formativos en una nueva edición del certamen. El torneo, organizado por El Comercio junto a Igma Sports, se ha consolidado como una plataforma clave para el desarrollo del fútbol base en un entorno familiar y veraniego.

A lo largo de la competencia participarán diversas categorías infantiles y juveniles, además de la Master 40, permitiendo una propuesta inclusiva que combina formación, competencia y recreación. La Copa Juvenil Mitsubishi Asia no solo apunta al crecimiento deportivo de los jóvenes futbolistas, sino también a promover valores como el compañerismo y el juego limpio.

La edición 2026 se pondrá en marcha este viernes 6 de febrero, fecha en la que se disputará la primera jornada del torneo con una atractiva programación. En la Categoría 2018, se enfrentarán Los Cocos vs Playa del Sol y Brisas / La Isla vs Playa Blanca; mientras que en la Categoría 2015/2016 Oro jugarán Brisas / La Isla vs Playa Blanca y Los Cocos vs Playa del Sol.

Además, la jornada inaugural incluirá el duelo de Master 40 entre Los Cocos y Playa del Sol, así como los partidos de la Categoría 2015/2016 Plata entre Brisas / La Isla (1) vs Playa Bonita y Brisas / La Isla (2) vs Los Cocos. La fecha se completará con el encuentro de la Categoría 2013/2014 Oro, donde Cocoa se medirá ante Playa Bonita, dando inicio oficial a una nueva edición cargada de fútbol, sol y emoción junto al mar.