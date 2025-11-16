Emilio Saba, jugador del Sport Boys, vivió un momento histórico al debutar con la selección de Palestina en un amistoso muy simbólico ante Euskadi en el estadio de San Mamés. La jornada no fue solo deportiva, sino también un acto de reivindicación por el estado palestino y un reclamo de paz frente a la tragedia en Gaza.

Más de 51.000 espectadores llenaron San Mamés para presenciar un partido marcado por la solidaridad: ondearon banderas palestinas y vascas, se realizó un minuto de silencio por las víctimas de Gaza, y la grada unió sus voces por la paz y la justicia. A pesar de que Euskadi ganó 3-0, el resultado pasó a segundo plano frente al mensaje humano del evento.

En lo deportivo, Saba ingresó para jugar los últimos 15 minutos como lateral derecho, aunque también tuvo propensión ofensiva en algunos tramos. Al finalizar el partido, el defensor no solo celebró su debut, sino que se unió al resto del equipo en una emotiva vuelta olímpica, sosteniendo una pancarta con el mensaje “Thank you Basque Country” (“Gracias País Vasco”) para expresar gratitud a los aficionados.

El contexto del encuentro fue profundamente simbólico: más allá del deporte, se convirtió en una plataforma para visibilizar la causa palestina. Para Saba, representar a Palestina no es solo un paso en su carrera profesional, sino un acto de identidad y compromiso personal con sus raíces y con millones que sufren, algo que ya había dejado claro en anteriores declaraciones sobre su herencia latinoárabe.