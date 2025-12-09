“Palestina es parte de mi identidad y me enorgullece bastante”: Emilio Saba, el excapitán de Perú Sub 23 que eligió representar al país de su abuela

Han pasado semanas del debut oficial de Emilio Saba con la selección de Palestina, país de su padre y abuela, que hace unos meses decidió representarla por razones personales. Para muchos esta decisión fue una sorpresa, ya que hace unos años llegó a ser capitán de la selección peruana sub 23; sin embargo ahora en el seleccionado palestino buscará ganarse un nombre en el equipo titular.

Emilio ingresó al campo de juego en los minutos finales, cuando Palestina ya perdía 0-3 frente Euskadi (selección del país vasco). Y ahora forma parte del seleccionado en la Copa Arabia. Pese a la diferencia horaria y al rigor de la concentración Emilio Saba conversó en exclusiva con El Comercio.

Emilio, entraste a la cancha en los minutos finales y, en medio de tanto ruido, una idea te cruzó la cabeza y le ganaste al rival la pelota en la jugada. ¿Qué te dijiste exactamente?

Estaba muy concentrado en lo que tenia que hacer, entonces en medio de todo el ruido estuve enfocado en el partido, no pensando mucho en lo que pasaba afuera.

¿Con qué seleccionadores peruanos llegaste a conversar antes de decidirte por Palestina?

Con Juan Reynoso llegue a conversar y su idea de juego me gustaba bastante, al igual de su forma de entrenar. Lamentablemente no siguió en la selección. Con Manuel Barreto no tuve comunicación.

¿Crees que con Palestina tiene más opciones de ir a un Mundial que con Perú? ¿O es más una identificación sincera con la nacionalidad?

Es más una oportunidad con el país de mi abuela, que fue el país que me llamo primero. Decidí representarlo porque Palestina es parte de mi identidad y me enorgullece bastante. Queda de lado si Perú o Palestina tienen más chances o no de pasar al Mundial. Lo que interesa es jugar en una selección. Ojalá los dos países puedan estar en el siguiente Mundial.

¿Tu compromiso con Palestina obligatoriamente te lleva a conocer de historia y política?

Sí conozco la historia, la política y la situación actual de Palestina. No obstante, trato de mantenerme al margen de ello y hacer lo que me gusta, jugar al fútbol.

Emilio Saba debutó con Palestina

¿Qué se te pasó por la cabeza al momento que ibas a debutar con Palestina?

Cuando me llamaron en el primer tiempo y me dijeron que iba a arrancar el segundo tiempo, ahí se me puso la piel de gallina, pero trate de mantenerme en presente y concentrado en mis tareas dentro del campo. Fue una sensación linda debutar con la selección de Palestina.

¿Cómo ha sido tu adaptación al nuevo grupo de compañeros?

Es una cultura diferente, pero muy linda. La adaptación ha sido fácil, ya que mis compañeros y el cuerpo técnico me recibieron de la mejor manera. La mayoría habla inglés; entonces, me comunico por ese idioma, y con los que no hablan inglés los mismos compañeros me traducen. El técnico no habla en inglés, entonces, los compañeros me traducen.

Entonces te recibió bien el grupo...

Cuando llegue estaba muy cansado por el viaje largo de Lima a Bilbao, y el comando técnico entendió y me dieron el día para descansar y recuperarme bien. De ahí, los compañeros todos me dijeron que cualquier cosa que necesite les diga algo. Significa mucho ser parte de esta selección y estoy feliz por todo lo que me esta pasando.

¿Cómo ha sido tus primeros días con Palestina y quizás enfrentar otro estilo de juego ?

El juego es distinto al sudamericano, son mas rápidos y la pelota corre a mayor velocidad. Sin embargo, creo que lo que se diferencia en Sudamérica es que ahí el futbol es mas friccionado y agresivo.

¿Que retos hay con la selección de Palestina?

Los retos que tenemos como selección es la Copa Árabe. De ahí, los objetivos son clasificar a un Mundial. Mis objetivos personales es hacer la mejor carrera posible y poco a poco ir ganándome un lugar.

¿Qué te dejó el partido ante Euskadi en España al margen del resultado?

Espectacular, un ambiente hermoso con mucha gente que apoya a Palestina y la causa. Mucho ruido y algo que nunca había vivido en mi vida. Los jugadores de la selección vasca juegan en LaLiga, equipos como el Athletic Bilbao, Alavés, Osasuna, etc. Es otra calidad de jugadores, pero la experiencia de medirme contra ellos me ayudara mucho para mi carrera.

