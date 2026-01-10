Alianza Lima e Independiente se vienen enfrentando en Montevideo por la Serie Río de La Plata, un torneo amistoso de pretemporada en el que ambos equipos buscan encontrar su mejor versión con miras al inicio de un 2026 repleto de obligaciones.

Los íntimos habían logrado adelantarse en el marcador con un tanto de Alan Cantero, quien ingresó en el segundo tiempo junto a nueve compañeros, ya que el técnico Pablo Guede decidió cambiar a casi todo el equipo. De los que jugaron el primer tiempo, solo se quedó Jesús Castillo. El volante había ingresado en lugar del lesionado Fernando Gaibor.

Sin embargo, la alegría blanquiazul no duró mucho. A los 61’, Matías Abaldo puso el empate transitorio tras un tiro libre muy bien ejecutado. Y seis minutos después, Santiago Montiel se encargó de colocar el 2-1.