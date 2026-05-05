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Ramón Sosa puso el 2-0 de Palmeiras ante Sporting Cristal.
Ramón Sosa puso el 2-0 de Palmeiras ante Sporting Cristal.
Por Redacción EC

Sporting Cristal y Palmeiras vienen enfrentándose por la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores en el estadio Alejandro Villanueva, este martes 5 de mayo. Tras el gol de José López (32′) para el 1-0 a favor del ‘Verdao’, el argentino Ramón Sosa puso el 2-0 momentáneo.

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