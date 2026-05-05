Sporting Cristal y Palmeiras vienen enfrentándose por la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores en el estadio Alejandro Villanueva, este martes 5 de mayo. Tras el gol de José López (32′) para el 1-0 a favor del ‘Verdao’, el argentino Ramón Sosa puso el 2-0 momentáneo.

A los 49 minutos, Sosa aprovechó un grosero error del defensor Rafael Lutiger para aumentar la diferencia en el marcador. El defensor nacional le dejó el gol servido al argentino tras un pésimo rechace ante un centro. Y el de Palmeiras no desaprovechó.