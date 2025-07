Este viernes 18 de julio, en La Florida, el club Sporting Cristal brindó una conferencia de prensa donde se encontraban presentes Joel Raffo, presidente del club, Gustavo Zeballos y Julio César Uribe, director general de Cristal.

El ‘Diamante’, confirmó que hay 7 futbolistas que no seguirán en el club. “Hemos tomado decisiones muy puntuales, de separar a 7 jugadores para un recambio que se requiere de cara a lo que el club necesita alcanzar"

"Y el mensaje para los 7 jugadores es que no tienen por qué deprimirse, no tienen por qué incomodarse, no tienen por qué creer que no tienen valor”, agregó.

“Simplemente la curva productiva sobre la cual trabajaremos de cara al futuro va a ser mucho más puntual de lo que venía siendo. Día tras día, semana tras semana monitoreando lo que creo que se debe monitorear, hacerle un seguimiento al jugador para saber qué piensa, qué siente antes del partido”, aseveró.

“Los jugadores que le toquen no estar, donde les toque ir mucha fuerza, demostrar en el tiempo de que merecen volver, nosotros estaremos pendientes de eso. Ojalá la interpretación puntual para que crean que este no ha sido el mejor momento y que tienen que seguir construyendo a través del esfuerzo y la disciplina mejores momentos y poder regresar”, finalizó Uribe.

