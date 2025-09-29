El polémico gol de Jimmy Valoyes sobre Alianza Lima significó el 2-0 a favor de Cienciano, y una estocada fulminante sobre los pupilos de ‘Pipo’ Gorosito.

Los ‘íntimos’ encendieron la polémica tras reclamar que en el gol del defensor el árbitro no pitó para la ejecución del tiro libre.

Tras este gol, muchos internautas recordaron el gol de Aldo Olcelse sobre el ‘Papá’ en aquel último duelo del Torneo Clausura del 2024.

El conjunto ‘íntimo’ necesitaba un empate para culminar sexto y acceder a la final con Sporting Cristal. En una polémica jugada, Olcese se ‘avivó’ y no le devolvió la pelota a Cienciano por el ‘fair play’ y marcó el tanto del empate 2 a 2.

🗓 Hoy se cumplen 1️⃣7️⃣ años de este recordado gol ⚽️ de Aldo Olcese 🗣, con el que Alianza Lima accedió a la Final Nacional 🏆 ante Sporting Cristal 🍺. Ocurrió en el empate 2-2 🆚 Cienciano 🐴 en el 🏟 Inca Garcilaso de la Vega. Flavio Maestri abrió el marcador



🎥 DeChalaca pic.twitter.com/tCYXwJ1isU — Agencia Blanquiazul (@agenblanquiazul) December 26, 2021

