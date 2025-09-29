El polémico gol de Jimmy Valoyes sobre Alianza Lima significó el 2-0 a favor de Cienciano, y una estocada fulminante sobre los pupilos de ‘Pipo’ Gorosito.
MIRAR | “Es un orgullo para el Perú”: Las lágrimas de Neri Mamani, la estudiante de derecho que le dio la primera medalla de oro a Perú en un Mundial de Para Atletismo
Los ‘íntimos’ encendieron la polémica tras reclamar que en el gol del defensor el árbitro no pitó para la ejecución del tiro libre.
Tras este gol, muchos internautas recordaron el gol de Aldo Olcelse sobre el ‘Papá’ en aquel último duelo del Torneo Clausura del 2024.
El conjunto ‘íntimo’ necesitaba un empate para culminar sexto y acceder a la final con Sporting Cristal. En una polémica jugada, Olcese se ‘avivó’ y no le devolvió la pelota a Cienciano por el ‘fair play’ y marcó el tanto del empate 2 a 2.
