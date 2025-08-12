La sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025 se jugará del viernes 15 al domingo 17 de agosto, con partidos clave tanto en la lucha por el título como en la zona de descenso. Sporting Cristal, Universitario y Cusco FC llegan como protagonistas de la parte alta, mientras que Deportivo Garcilaso también pelea por acortar distancias. En la tabla acumulada, Ayacucho FC, Alianza Universidad y Comerciantes Unidos se mantienen comprometidos con el descenso.

La jornada se abrirá el viernes con el duelo entre Atlético Grau y Comerciantes Unidos en Piura, y luego Sport Boys recibirá a Deportivo Garcilaso en el Callao. El sábado, Alianza Universidad enfrentará a Los Chankas, UTC recibirá a Juan Pablo II, Binacional se medirá con Sporting Cristal en Juliaca, y Alianza Lima será local ante ADT en Matute.

El domingo, Sport Huancayo jugará contra Universitario en el estadio IPD de Huancayo, y Melgar cerrará la fecha enfrentando a Ayacucho FC en Arequipa. Todos los partidos serán transmitidos por L1 Max y Liga 1 Play, y algunos encuentros también se verán por GOLPERU.

Programación, fecha 6 del Torneo Clausura

Viernes, 15 de agosto

Atlético Grau vs Comerciantes Unidos – 15:00 (estadio Campeones del 36)

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso – 20:00 (estadio Miguel Grau del Callao)

Sábado, 16 de agosto

Alianza Universidad vs Los Chankas – 13:00 (estadio Heraclio Tapia León)

UTC vs Juan Pablo II – 15:15 (estadio Germán Contreras Jara)

Deportivo Binacional vs Sporting Cristal – 17:30 (estadio Guillermo Briceño Rosamedina)

Alianza Lima vs ADT – 20:00 (estadio Alejandro Villanueva)

Domingo, 17 de agosto

Sport Huancayo vs Universitario – 12:00 (estadio IPD de Huancayo)

Melgar vs Ayacucho FC – 15:00 (estadio Monumental UNSA)

Cabe señalar que el partido entre Alianza Universidad y Los Chankas sufrió cambios por la indisponibilidad del estadio Heraclio Tapia debido a las celebraciones del aniversario de Huánuco, lo que obligó a evaluar un escenario alterno. Esta fecha puede ser determinante para definir la pelea en la parte alta y para los equipos que luchan por no perder la categoría.

