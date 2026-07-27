Lucas Myklebust vivió un momento inolvidable al concretar su debut oficial en el fútbol profesional noruego. El mediocampista de 17 años, con raíces peruanas, ingresó a los 78 minutos en la victoria de Stabaek por 6-0 frente a Hodd, en duelo correspondiente a la segunda división.

El joven talento tuvo su estreno absoluto en su cuarta convocatoria con el primer equipo durante la presente temporada, reflejando la confianza que viene ganando dentro del plantel.

Su ingreso se dio en un contexto favorable, con el partido ya resuelto, lo que le permitió sumar sus primeros minutos y comenzar a escribir su propia historia en el balompié europeo.

Myklebust es uno de los futbolistas con ascendencia peruana que sigue de cerca el entorno de la selección, y su progresión en el fútbol noruego podría abrirle puertas a futuro en el ámbito internacional.