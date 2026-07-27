Por Redacción EC

Lucas Myklebust vivió un momento inolvidable al concretar su debut oficial en el fútbol profesional noruego. El mediocampista de 17 años, con raíces peruanas, ingresó a los 78 minutos en la victoria de Stabaek por 6-0 frente a Hodd, en duelo correspondiente a la segunda división.

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