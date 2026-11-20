La Universidad César Vallejo comienza una nueva etapa deportiva con un objetivo principal: regresar a la Liga 1. El conjunto trujillano anunció oficialmente la contratación del entrenador uruguayo Pablo Bengoechea, quien asumirá la dirección técnica del equipo con la misión de liderar el proyecto deportivo y conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano.

A través de sus redes sociales, la institución poeta confirmó la incorporación del estratega y le dio la bienvenida con un mensaje: “¡Bienvenido a la familia poeta, Pablo Bengoechea!”. De esta manera, el exentrenador de Alianza Lima volverá a dirigir en el fútbol peruano, esta vez con el desafío de conducir a la César Vallejo en su camino de regreso a Primera División.

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El presidente del club, Richard Acuña, confirmó que el vínculo contractual será por una temporada y expresó su expectativa por el inicio de este nuevo proyecto.

“El contrato del profesor es por un año, esperamos que sean muchos años más, que el primer objetivo que se cumpla sea el ascenso y que volvamos a las lindas campañas que nos tuvo acostumbrado en años anteriores en la Liga1. La Vallejo es el equipo trujillano con más logros en el fútbol profesional”, manifestó.

Pablo Bengoechea reemplazará a Chemo del Solar en César Vallejo

La llegada del entrenador uruguayo representa el inicio de una nueva etapa para el conjunto trujillano, que tendrá que reorganizar su proyecto deportivo después de perder la categoría.

Bengoechea asumirá el puesto que anteriormente ocupaba Chemo del Solar y tendrá la responsabilidad de construir un equipo competitivo para afrontar los próximos desafíos. Su experiencia en el fútbol sudamericano y su anterior paso por Alianza Lima fueron aspectos destacados alrededor de su contratación.

¡BIENVENIDO A LA FAMILIA POETA, PABLO BENGOECHEA! 👨‍🏫 El Club Deportivo Universidad César Vallejo le da la bienvenida a Pablo Bengoechea, reconocido estratega uruguayo que asume un nuevo desafío al frente de nuestro equipo como director técnico. https://t.co/0dijgQOMB4 — UCV - Club Deportivo (@clubucv) November 20, 2026

La dirigencia espera que el nuevo comando técnico pueda establecer una propuesta futbolística que permita al equipo recuperar protagonismo y conseguir el objetivo institucional.

César Vallejo comenzará a planificar los fichajes para buscar el ascenso

Uno de los primeros trabajos de Pablo Bengoechea será participar en la conformación del plantel que competirá en la próxima temporada. Así lo confirmó el gerente deportivo de la institución, Luis Gálvez, quien destacó que el objetivo de la organización es regresar a la máxima categoría.

“Le agradecemos a Pablo Bengoechea por confiar en el club, el único objetivo que tenemos es volver a Primera División. Desde este momento estamos con la mira puesta en el ascenso. Ya con la llegada del profesor vamos a planificar la llegada de jugadores. Es un orgullo para nosotros, las categorías menores del club, en todos los torneos hemos tenido una destacada participación con jugadores de la región”, comentó.

Por ello, las próximas decisiones del entrenador estarán relacionadas con la evaluación de los futbolistas disponibles y la búsqueda de refuerzos que permitan fortalecer las diferentes líneas del equipo.

Pablo Bengoechea asume el reto de devolver a César Vallejo a Primera División

La contratación del técnico uruguayo representa una apuesta de la dirigencia trujillana por la experiencia para afrontar una temporada exigente. El objetivo será recuperar el lugar que la institución ocupó durante varios años en la Liga 1 y volver a competir entre los principales equipos del país.

“Hoy comienza un nuevo capítulo en su carrera, con el compromiso de liderar nuestro proyecto deportivo y trabajar por los objetivos de la institución”, señaló César Vallejo en su comunicado de presentación.

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