Perú se puso en ventaja ante Chile en el partido por la medalla de bronce del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Piero Cari apareció a los 22 minutos del primer tiempo para marcar el 1-0 a favor de la Selección Peruana Sub-20.

El delantero peruano aprovechó un gran centro de cachetada de Jonathan García y, tras encontrar el espacio dentro del área, definió para vencer al arquero chileno y poner en ventaja a la Bicolor.

A los 22 minutos: Mart Cari anota y Perú vence a Chile por el bronce de Santa Fe 2026. Foto: Captura de video

El tanto llegó cuando Perú buscaba imponer condiciones en el partido por el tercer lugar del torneo. Con el 1-0, la selección peruana pasa a estar momentáneamente en el podio de los Juegos Suramericanos.

Perú busca la medalla de bronce en Santa Fe 2026

La Bicolor disputa ante Chile el partido por el tercer puesto luego de quedar fuera de la final. El encuentro representa la última oportunidad para ambas selecciones de cerrar su participación en el torneo con una medalla.

¡GOOOL PERUANO! 🇵🇪⚽ Mart Cari aprovechó un gran centro de cachetada de Jonathan García y definió para abrir el marcador a favor de la Selección Peruana Sub-20 ante Chile.



⏱ 23' PT | #PER [1] - 0 #CHI



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El equipo peruano intenta mantener la ventaja conseguida por Piero Cari a los 22 minutos, mientras Chile busca reaccionar y encontrar el empate antes del descanso.