A los 22 minutos: Mart Cari anota y Perú vence a Chile por el bronce de Santa Fe 2026. Foto: Captura de video
A los 22 minutos: Mart Cari anota y Perú vence a Chile por el bronce de Santa Fe 2026. Foto: Captura de video
Por Redacción EC

Perú se puso en ventaja ante Chile en el partido por la medalla de bronce del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Piero Cari apareció a los 22 minutos del primer tiempo para marcar el 1-0 a favor de la Selección Peruana Sub-20.

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