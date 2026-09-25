El delantero peruano aprovechó un gran centro de cachetada de Jonathan García y, tras encontrar el espacio dentro del área, definió para vencer al arquero chileno y poner en ventaja a la Bicolor.
El tanto llegó cuando Perú buscaba imponer condiciones en el partido por el tercer lugar del torneo. Con el 1-0, la selección peruana pasa a estar momentáneamente en el podio de los Juegos Suramericanos.
Perú busca la medalla de bronce en Santa Fe 2026
La Bicolor disputa ante Chile el partido por el tercer puesto luego de quedar fuera de la final. El encuentro representa la última oportunidad para ambas selecciones de cerrar su participación en el torneo con una medalla.
¡GOOOL PERUANO! 🇵🇪⚽ Mart Cari aprovechó un gran centro de cachetada de Jonathan García y definió para abrir el marcador a favor de la Selección Peruana Sub-20 ante Chile.