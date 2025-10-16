La selección peruana cayó 2-1 ante Chile en el último amistoso disputado en la ciudad de Santiago. Un duelo que marcó el debut de Manuel Barreto como entrenador interino de ‘La Bicolor’.
La cuenta oficial de ‘La Bicolor’ publicó un video en donde se muestra la arenga de Barreto a sus dirigidos instantes previos a salir al terreno de juego.
“Hoy día, muchachos, tenemos que saber algo. Que el fútbol es de acá, de emoción y es de duelos, de la dividida que ganan, del duelo que te va dando confianza”, inició.
“Que Perú siempre arriba. Dale que lo sacamos adelante juntos, muchachos”, finalizó.
