Por Redacción EC

Maxloren Castro, futbolista de Sporting Cristal, fue convocado de emergencia a la selección peruana para los amistosos internacionales ante Haití y España. El joven atacante se suma a la ‘Bicolor’ tras la decisión de último momento del comando técnico encabezado por Mano Menezes.

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