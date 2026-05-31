Maxloren Castro, futbolista de Sporting Cristal, fue convocado de emergencia a la selección peruana para los amistosos internacionales ante Haití y España. El joven atacante se suma a la ‘Bicolor’ tras la decisión de último momento del comando técnico encabezado por Mano Menezes.

La inclusión del extremo se da luego de la baja de Alex Valera, quien quedó desafectado de la convocatoria, lo que obligó a realizar ajustes en la lista. Ante este escenario, el entrenador optó por sumar al prometedor jugador rimense.

Castro ya había estado en el radar de la selección peruana gracias a sus buenas actuaciones en la Liga 1. Su llamado representa una gran oportunidad para mostrarse a nivel internacional y empezar a consolidarse como una alternativa en el ataque de la ‘Bicolor’.

A través de sus canales oficiales, la Federación Peruana de Fútbol confirmó la convocatoria del futbolista y le dio la bienvenida al grupo que afrontará estos compromisos amistosos.