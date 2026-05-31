La selección peruana sufrió una baja de último momento tras confirmarse que Álex Valera quedó desafectado de la convocatoria para los amistosos internacionales de junio. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó la decisión mediante un comunicado oficial, precisando que el delantero no podrá ser parte de los próximos encuentros.
El documento detalla que la medida responde a un problema físico detectado en coordinación con su club. “La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Álex Valera, tras un informe médico analizado en coordinación con el club Universitario, ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la convocatoria para los amistosos internacionales ante las selecciones de Haití y España”, señala el pronunciamiento.
Valera había sido titular el último sábado en el partido de Universitario frente a Sport Huancayo; sin embargo, tuvo que ser sustituido en el segundo tiempo luego de un choque con un jugador rival, acción que habría derivado en la lesión que hoy lo deja fuera de la ‘Bicolor’.
Por ahora, la FPF no ha anunciado a un reemplazante para el atacante crema. El comando técnico evaluará en las próximas horas si convoca a otro futbolista o mantiene el grupo actual de cara a los compromisos amistosos.