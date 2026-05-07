Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Este jueves 7 de mayo, la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF decidió sancionar a UTC con la resta de dos puntos en la tabla de posiciones.
MIRAR | “Quienes lo critican tienen que saber que él es fuerte”: El ‘Puma’, su cercanía con Valera, el peso de su voz en el vestuario y por qué es la cábala en Coquimbo
Esta resolución se debe a la deuda que el ‘Gavilán del Norte’ mantiene con Gaspar Gentile, actual futbolista de Alianza Lima.
De esta manera, los dirigidos por Carlos Bustos cayeron al puesto 14 con catorce puntos.
Además, el dictamen también "se prohíbe al club la inscripción de futbolistas extranjeros en el siguiente periodo libre de pases".