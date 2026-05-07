Este jueves 7 de mayo, la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF decidió sancionar a UTC con la resta de dos puntos en la tabla de posiciones.

Esta resolución se debe a la deuda que el ‘Gavilán del Norte’ mantiene con Gaspar Gentile, actual futbolista de Alianza Lima.

De esta manera, los dirigidos por Carlos Bustos cayeron al puesto 14 con catorce puntos.

Además, el dictamen también "se prohíbe al club la inscripción de futbolistas extranjeros en el siguiente periodo libre de pases".