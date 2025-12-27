Alianza Lima respondió este sábado 27 de diciembre al pedido del Ministerio del Interior (Mininter), que había solicitado a los clubes grandes del fútbol peruano evaluar de manera conjunta la reprogramación de la Noche Blanquiazul ante Inter Miami, programada originalmente para el 24 de enero de 2026, coincidiendo con la Noche Crema de Universitario. El club blanquiazul emitió un comunicado oficial asegurando que no tendría que existir ningún contratiempo para la realización del evento y reafirmó su seguridad de que la fecha se mantendrá tal como está programada.

En su misiva, Alianza Lima también confirmó que asistirá a la reunión de coordinación convocada por el Mininter para el lunes 29 de diciembre, donde se espera discutir las preocupaciones sobre seguridad y orden público. El club dejó claro que ha cumplido con toda la documentación requerida para solicitar las garantías de orden público, presentada dentro de los plazos y conforme a la normativa vigente.

Además, los ‘íntimos’ señalaron que el propio Mininter no objetó la fecha inicialmente cuando se realizó la solicitud de garantías el pasado 19 de diciembre, por lo que consideran que no debería existir motivo para alterar la programación del evento. Según el club, este aspecto otorga prioridad administrativa a su petición y refuerza la posición de que la Noche Blanquiazul puede llevarse a cabo sin inconvenientes.

Alianza Lima también enfatizó la importancia del partido amistoso ante Inter Miami, no solo como presentación del equipo para la temporada 2026, sino como parte de la celebración por los 125 años de vida institucional del club. La dirigencia blanquiazul destacó además que la presencia de figuras como Lionel Messi en el rival internacional agrega relevancia y expectación al evento, reforzando así su postura de mantener la fecha original.