Roberto Mosquera es uno de los entrenadores más experimentados del fútbol peruano. Ha paseado sus tácticas y ternos por los clubes más importantes de la liga local, sin embargo, aún no ha dirigido a todos.

Diego Penny le consultó a ‘Mou’ si es que dirigiría a Universitario de Deportes; ya que ya estuvo en los banquillos de Alianza Lima y Sporting Cristal.

“Yo sé que no voy a ir a la ‘U’ nunca, pero soy un profesional. Si me hubieran querido contratar en algún momento yo le hubiera dicho que sí”, contestó el entrenador.

De esta manera, Mosquera no le cerró las puertas a dirigir a otro grande del fútbol peruano.