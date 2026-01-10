El esperado debut de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026 ante Independiente de Avellaneda podría no llevarse a cabo como estaba previsto debido a las adversas condiciones climáticas que se registran en Uruguay. El encuentro amistoso, programado para este sábado 10 de enero en el Estadio Parque Viera de Montevideo, está bajo amenaza por fuertes vientos y lluvia que afectan gran parte del territorio, situación que mantiene en alerta a autoridades y equipos organizadores.

Las condiciones meteorológicas han obligado a las autoridades a evaluar constantemente la situación y considerar posibles modificaciones de última hora en la programación del partido. A pesar de que el césped del estadio cuenta con un buen sistema de drenaje, la intensidad del viento y las precipitaciones han generado preocupación entre los organizadores y cuerpos de seguridad.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Alianza Lima ya se encuentra en territorio charrúa y se prepara para lo que sería su primer cotejo amistoso de la temporada bajo el mando de Pablo Guede, quien busca afinar al equipo de cara a los retos de la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores. El club también entrenó días antes del duelo para ajustar detalles tácticos y dar minutos a los nuevos refuerzos, aunque la incertidumbre climatológica le ha agregado un componente extra de tensión a la previa.

A pocas horas de iniciarse el partido, la organización de la Serie Río de la Plata se mantiene en evaluación constante del clima para tomar una decisión definitiva, que podría implicar la suspensión o reprogramación del juego si las condiciones empeoran. Hasta el momento, la programación oficial no ha sufrido cambios, pero la situación es dinámica y podría modificarse según la evolución del frente climático en Montevideo.