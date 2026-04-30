En las últimas horas, diversas versiones sobre una posible baja prolongada de Miguel Araujo generaron incertidumbre entre los hinchas de Sporting Cristal, en la antesala de dos partidos clave: el domingo ante Cusco FC por la Liga 1 Te Apuesto y, especialmente, el martes frente a Palmeiras en condición de local por la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores.

Según pudo conocer Deporte Total, el defensor presenta una fascitis plantar crónica que se ha visto agravada por la seguidilla de partidos. Sin embargo, su situación está siendo manejada por el área médica mediante un control de cargas, con el objetivo de mantenerlo disponible en la mayor cantidad de encuentros posibles, sin que ello implique una para prolongada.

En esa línea, el zaguero, figura clave en el esquema defensivo de los celestes, no deberá ausentarse por cuatro semanas, como se venía informando. Tras el triunfo sobre Junior de Barranquilla, el pasado martes en el estadio Alejandro Villanueva, el comando técnico de los rimenses tiene previsto darle descanso este domingo ante Cusco FC, al igual que a otros jugadores titulares.

Asimismo, El Comercio pudo conocer que, salvo los casos de Christofer Gonzales y Renato Solís, el plantel se encuentra en buen estado. Ahora, el manejo de las cargas será clave en los próximos días debido a la seguidilla de partidos, con el objetivo de empezar la recupación en la Liga 1 Te Apuesto y seguir sumando en la Copa Libertadores.