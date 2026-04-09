La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se juega con presencia de tres equipos peruanos. Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC pelean en sus respectivas llaves contra rivales exigentes y con un único objetivo: clasificar a octavos de final del certamen.

Universitario integra el Grupo B junto a Deportes Tolima, Coquimbo Unido y Nacional. Tras jugarse la primera fecha, los cremas igualaron 0-0 en su visita a Colombia y sumaron un punto clave fuera de casa que les permite acomodarse en lal tabla de posiciones.

Por su parte, Sporting Cristal se ubica en el Grupo F junto a Cerro Porteño, Palmeiras y Junior. Luego de la jornada 1, el cuadro celeste venció 1-0 al ‘Ciclón` y debutó con una victoria que le permite posicionarse como único líder de su llavve. El único gol del partido lo marcó Felipe Vizeu.

Cusco FC, en cambio, integra el Grupo A junto a Flamengo, Estudiantes de La Plata y Deportivo Indepeniente de Medellín. Tras la fecha 1, el conjunto cusqueño perdió 2-0 ante el ‘Mengao’ en el Garciaso de la Vega y cayó en su debut copero con polémica.

Así, los equipos peruanos van compitiendo contra rivales que les exigen dar el máximo en el plano internacional. Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC luchan por alcanzar los octavos de final.

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