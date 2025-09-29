La fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 iniciará este lunes 29 de septiembre con varios partidos emocionantes. Repasa aquí cómo se mueve la tabla de posiciones y quiénes se perfilan como candidatos a pelear el título nacional.

Sporting Cristal recibirá a Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo en busca de ponerle fin a una racha de cuatro partidos sin triunfo (tres empates y una derrota).

El duelo entre Cusco FC y Deportivo Garcilaso promete sacar chispas en la ciudad imperial, el martes 30, y podría definir al principal perseguidor de la ‘U’, el líder en la tabla.

Este miércoles 1 de octubre los ‘compadres’ tendrán acción. Universitario de Deportes visita a Alianza Atlético con la ilusión de ampliar la ventaja sobre el segundo; mientras que Alianza Lima recibirá a Atlético Grau y buscará sacudirse del sabor amargo de las últimas jornadas.

A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA

Tabla del Acumulado

Club PJ PG PE PP DG Puntos 1.Universitario 28 19 6 3 36 63 2.Cusco 27 16 5 6 19 53 3.Alianza Lima 28 15 7 6 16 52 4.Sporting Cristal 27 14 6 7 17 48 5.Garcilaso 28 12 9 7 15 45 6.Melgar 29 11 12 6 11 45 7.Alianza Atlético 27 13 5 9 13 44 8.Sport Huancayo 29 12 6 11 0 42 9.ADT 28 11 7 10 -7 40 10.Cienciano 28 9 9 10 7 38 11.Grau 28 9 9 10 1 36 12.Los Chankas 27 9 8 9 -8 35 13.Sport Boys 29 7 8 14 -9 29 14.Juan Pablo II 27 7 8 12 -10 29 15.Ayacucho 28 7 4 17 -19 25 16.Comerciantes Unidos 28 5 8 15 -18 23 17.UTC 27 5 7 15 -25 22 18.Alianza Universidad 27 5 6 16 -23 21 19.Binacional 18 4 6 8 -13 18

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura