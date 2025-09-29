Redacción EC
La fecha 12 del Torneo Clausura de la iniciará este lunes 29 de septiembre con varios partidos emocionantes. Repasa aquí cómo se mueve la tabla de posiciones y quiénes se perfilan como candidatos a pelear el título nacional.

Sporting Cristal recibirá a Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo en busca de ponerle fin a una racha de cuatro partidos sin triunfo (tres empates y una derrota).

El duelo entre Cusco FC y Deportivo Garcilaso promete sacar chispas en la ciudad imperial, el martes 30, y podría definir al principal perseguidor de la ‘U’, el líder en la tabla.

Este miércoles 1 de octubre los ‘compadres’ tendrán acción. Universitario de Deportes visita a Alianza Atlético con la ilusión de ampliar la ventaja sobre el segundo; mientras que Alianza Lima recibirá a Atlético Grau y buscará sacudirse del sabor amargo de las últimas jornadas.

A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA

Tabla del Acumulado

ClubPJPGPEPPDGPuntos
1.Universitario2819633663
2.Cusco2716561953
3.Alianza Lima2815761652
4.Sporting Cristal2714671748
5.Garcilaso2812971545
6.Melgar29111261145
7.Alianza Atlético2713591344
8.Sport Huancayo2912611042
9.ADT2811710-740
10.Cienciano289910738
11.Grau289910136
12.Los Chankas27989-835
13.Sport Boys297814-929
14.Juan Pablo II277812-1029
15.Ayacucho 287417-1925
16.Comerciantes Unidos285815-1823
17.UTC275715-2522
18.Alianza Universidad275616-2321
19.Binacional18468-1318

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura

