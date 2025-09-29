La fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 iniciará este lunes 29 de septiembre con varios partidos emocionantes. Repasa aquí cómo se mueve la tabla de posiciones y quiénes se perfilan como candidatos a pelear el título nacional.
Sporting Cristal recibirá a Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo en busca de ponerle fin a una racha de cuatro partidos sin triunfo (tres empates y una derrota).
El duelo entre Cusco FC y Deportivo Garcilaso promete sacar chispas en la ciudad imperial, el martes 30, y podría definir al principal perseguidor de la ‘U’, el líder en la tabla.
Este miércoles 1 de octubre los ‘compadres’ tendrán acción. Universitario de Deportes visita a Alianza Atlético con la ilusión de ampliar la ventaja sobre el segundo; mientras que Alianza Lima recibirá a Atlético Grau y buscará sacudirse del sabor amargo de las últimas jornadas.
A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:
TABLA DEL TORNEO CLAUSURA
Tabla del Acumulado
|Club
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|Puntos
|1.Universitario
|28
|19
|6
|3
|36
|63
|2.Cusco
|27
|16
|5
|6
|19
|53
|3.Alianza Lima
|28
|15
|7
|6
|16
|52
|4.Sporting Cristal
|27
|14
|6
|7
|17
|48
|5.Garcilaso
|28
|12
|9
|7
|15
|45
|6.Melgar
|29
|11
|12
|6
|11
|45
|7.Alianza Atlético
|27
|13
|5
|9
|13
|44
|8.Sport Huancayo
|29
|12
|6
|11
|0
|42
|9.ADT
|28
|11
|7
|10
|-7
|40
|10.Cienciano
|28
|9
|9
|10
|7
|38
|11.Grau
|28
|9
|9
|10
|1
|36
|12.Los Chankas
|27
|9
|8
|9
|-8
|35
|13.Sport Boys
|29
|7
|8
|14
|-9
|29
|14.Juan Pablo II
|27
|7
|8
|12
|-10
|29
|15.Ayacucho
|28
|7
|4
|17
|-19
|25
|16.Comerciantes Unidos
|28
|5
|8
|15
|-18
|23
|17.UTC
|27
|5
|7
|15
|-25
|22
|18.Alianza Universidad
|27
|5
|6
|16
|-23
|21
|19.Binacional
|18
|4
|6
|8
|-13
|18