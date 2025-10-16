La Liga 1 va llegando a su final, los equipos luchan por el Torneo Clausura, torneos internacional y por no descender de categoría. La pelea por el Torneo Clausura, al parecer se ha convertido en un triangular final entre Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal.

En lo más alto del Clausura 2025 se encuentra Universitario, que con 30 puntos mira desde la cima a los demás equipos. El cuadro crema comandando por Jorge Fossati, es el principal candidato a alzar el título nacional.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Tabla de posiciones Liga 1 2025 EN VIVO

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts. 1 Universitario 12 9 3 0 23 8 15 30 2 Cusco FC 12 7 2 3 19 11 8 23 3 Alianza Lima 13 6 3 4 21 15 6 21 4 Melgar 14 5 6 3 20 14 6 21 5 Garcilaso 13 5 6 2 17 16 1 21 6 ADT 13 6 3 4 17 17 0 21 7 Sporting Cristal 11 5 4 2 20 8 12 19 8 Cienciano 12 5 3 4 18 15 3 18 9 Alianza Atlético 12 4 4 4 11 8 7 16 10 Comerciantes Unidos 12 4 4 4 14 17 -3 16 11 Sport Huancayo 13 4 3 6 23 22 1 15 12 Atlético Grau 12 4 3 5 16 15 1 15 13 Los Chankas 11 5 0 6 14 24 -10 15 14 Alianza Universidad 13 4 1 8 15 26 -11 13 15 Sport Boys 13 3 3 7 11 19 -8 12 16 Juan Pablo II 12 2 5 5 9 15 -6 11 17 Ayacucho FC 12 3 2 7 10 19 -9 11 18 UTC 11 1 3 7 9 16 -7 6

En el segundo lugar, podemos ver a Cusco FC, que sufrió un bajón en su juego y ha perdido terreno en su lucha por el Clausura 2025. Empató 1-1 de local ante Comerciantes Unidos por la última jornada de la Liga 1. Esto le permite a Universitario alejarse más en la tabla y dar un paso más hacia el tricampeonato.

En el tercer lugar se encuentra Alianza Lima con 21 puntos más y un partido de ventaja sobre los líderes. Venció a Sport Boys por 3-1 en el estadio Alejandro Villanueva.

Melgar es el que sigue en la tabla del Clausura 2025, con 21 puntos tras su victoria de local por 2-1 ante Alianza Universidad.

Tabla acumulada, Liga 1