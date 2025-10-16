Redacción EC
La va llegando a su final, los equipos luchan por el Torneo Clausura, torneos internacional y por no descender de categoría. La pelea por el Torneo Clausura, al parecer se ha convertido en un triangular final entre Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal.

En lo más alto del Clausura 2025 se encuentra Universitario, que con 30 puntos mira desde la cima a los demás equipos. El cuadro crema comandando por Jorge Fossati, es el principal candidato a alzar el título nacional.

Tabla de posiciones Liga 1 2025 EN VIVO

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPts.
1Universitario129302381530
2Cusco FC127231911823
3Alianza Lima136342115621
4Melgar145632014621
5Garcilaso135621716121
6ADT136341717021
7Sporting Cristal115422081219
8Cienciano125341815318
9Alianza Atlético12444118716
10Comerciantes Unidos124441417-316
11Sport Huancayo134362322115
12Atlético Grau124351615115
13Los Chankas115061424-1015
14Alianza Universidad134181526-1113
15Sport Boys133371119-812
16Juan Pablo II12255915-611
17Ayacucho FC123271019-911
18UTC11137916-76

En el segundo lugar, podemos ver a Cusco FC, que sufrió un bajón en su juego y ha perdido terreno en su lucha por el Clausura 2025. Empató 1-1 de local ante Comerciantes Unidos por la última jornada de la Liga 1. Esto le permite a Universitario alejarse más en la tabla y dar un paso más hacia el tricampeonato.

En el tercer lugar se encuentra Alianza Lima con 21 puntos más y un partido de ventaja sobre los líderes. Venció a Sport Boys por 3-1 en el estadio Alejandro Villanueva.

Melgar es el que sigue en la tabla del Clausura 2025, con 21 puntos tras su victoria de local por 2-1 ante Alianza Universidad.

Tabla acumulada, Liga 1

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Universitario30216361204169
2Alianza Lima31177744261858
3Cusco FC 30176753312257
4Melgar321313648332052
5Sporting Cristal29156851321951
6Alianza Atlético*301551039261350
7Garcilaso31139104435948
8Sport Huancayo31136124643345
9ADT31129104147-645
10Cienciano30101194740741
11Los Chankas29108113849-1138
12Atlético Grau30910113939037
13Sport Boys*3188153747-1032
14Juan Pablo II3079142943-1430
15Comerciantes Unidos3069153148-1727
16Ayacucho FC3075182446-2226
17UTC3067162652-2625
18Alianza Universidad3166193159-2624

