La Liga 1 va llegando a su final, los equipos luchan por el Torneo Clausura, torneos internacional y por no descender de categoría. La pelea por el Torneo Clausura, al parecer se ha convertido en un triangular final entre Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal.
En lo más alto del Clausura 2025 se encuentra Universitario, que con 30 puntos mira desde la cima a los demás equipos. El cuadro crema comandando por Jorge Fossati, es el principal candidato a alzar el título nacional.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Tabla de posiciones Liga 1 2025 EN VIVO
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|Universitario
|12
|9
|3
|0
|23
|8
|15
|30
|2
|Cusco FC
|12
|7
|2
|3
|19
|11
|8
|23
|3
|Alianza Lima
|13
|6
|3
|4
|21
|15
|6
|21
|4
|Melgar
|14
|5
|6
|3
|20
|14
|6
|21
|5
|Garcilaso
|13
|5
|6
|2
|17
|16
|1
|21
|6
|ADT
|13
|6
|3
|4
|17
|17
|0
|21
|7
|Sporting Cristal
|11
|5
|4
|2
|20
|8
|12
|19
|8
|Cienciano
|12
|5
|3
|4
|18
|15
|3
|18
|9
|Alianza Atlético
|12
|4
|4
|4
|11
|8
|7
|16
|10
|Comerciantes Unidos
|12
|4
|4
|4
|14
|17
|-3
|16
|11
|Sport Huancayo
|13
|4
|3
|6
|23
|22
|1
|15
|12
|Atlético Grau
|12
|4
|3
|5
|16
|15
|1
|15
|13
|Los Chankas
|11
|5
|0
|6
|14
|24
|-10
|15
|14
|Alianza Universidad
|13
|4
|1
|8
|15
|26
|-11
|13
|15
|Sport Boys
|13
|3
|3
|7
|11
|19
|-8
|12
|16
|Juan Pablo II
|12
|2
|5
|5
|9
|15
|-6
|11
|17
|Ayacucho FC
|12
|3
|2
|7
|10
|19
|-9
|11
|18
|UTC
|11
|1
|3
|7
|9
|16
|-7
|6
En el segundo lugar, podemos ver a Cusco FC, que sufrió un bajón en su juego y ha perdido terreno en su lucha por el Clausura 2025. Empató 1-1 de local ante Comerciantes Unidos por la última jornada de la Liga 1. Esto le permite a Universitario alejarse más en la tabla y dar un paso más hacia el tricampeonato.
En el tercer lugar se encuentra Alianza Lima con 21 puntos más y un partido de ventaja sobre los líderes. Venció a Sport Boys por 3-1 en el estadio Alejandro Villanueva.
Melgar es el que sigue en la tabla del Clausura 2025, con 21 puntos tras su victoria de local por 2-1 ante Alianza Universidad.
Tabla acumulada, Liga 1
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Universitario
|30
|21
|6
|3
|61
|20
|41
|69
|2
|Alianza Lima
|31
|17
|7
|7
|44
|26
|18
|58
|3
|Cusco FC
|30
|17
|6
|7
|53
|31
|22
|57
|4
|Melgar
|32
|13
|13
|6
|48
|33
|20
|52
|5
|Sporting Cristal
|29
|15
|6
|8
|51
|32
|19
|51
|6
|Alianza Atlético*
|30
|15
|5
|10
|39
|26
|13
|50
|7
|Garcilaso
|31
|13
|9
|10
|44
|35
|9
|48
|8
|Sport Huancayo
|31
|13
|6
|12
|46
|43
|3
|45
|9
|ADT
|31
|12
|9
|10
|41
|47
|-6
|45
|10
|Cienciano
|30
|10
|11
|9
|47
|40
|7
|41
|11
|Los Chankas
|29
|10
|8
|11
|38
|49
|-11
|38
|12
|Atlético Grau
|30
|9
|10
|11
|39
|39
|0
|37
|13
|Sport Boys*
|31
|8
|8
|15
|37
|47
|-10
|32
|14
|Juan Pablo II
|30
|7
|9
|14
|29
|43
|-14
|30
|15
|Comerciantes Unidos
|30
|6
|9
|15
|31
|48
|-17
|27
|16
|Ayacucho FC
|30
|7
|5
|18
|24
|46
|-22
|26
|17
|UTC
|30
|6
|7
|16
|26
|52
|-26
|25
|18
|Alianza Universidad
|31
|6
|6
|19
|31
|59
|-26
|24