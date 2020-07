Torneo del Inca 2014: guía TV de la quinta fecha

El Torneo del Inca continúa y este fin de semana se juegan dos buenos partidos. Universitario recibe en el Monumental a la San Martín el sábado por la noche. Los cremas no han ganado ningún partido aún y esperan en casa reinvindicarse.

En domingo se jugará el clásico entre Cristal y Alianza. Los celestes son líderes del grupo A con 10 puntos y los íntimos tiene dos unidades menos.

El duelo entre Garcilaso y León deberá reprogramarse ya que el cuadro cusqueño debe jugar la Copa Libertadores el martes 18, de visita, ante la 'U' de Chile.

PROGRAMACIÓN FECHA 5 FECHA PARTIDO HORA ESTADIO Transmisión Sábado 15 U. Comercio vs. Inti Gas 11:00 a.m. IPD de Moyobamba CMD Sábado 15 S. Huancayo vs. UTC 1:15 p.m. Mariscal Castilla - Huancayo CMD Sábado 15 C. Vallejo vs. Cienciano 3:30 p.m. Mansiche - Trujillo GOL TV Sábado 15 Universitario vs. San Martín 7:30 p.m. Monumental CMD Domingo 16 San Simón vs. J. Aurich 11:00 a.m. 25 de Noviembre - Moquegua GOL TV Domingo 16 Los Caimanes vs. Melgar 1:15 p.m. Francisco Mendoza - Olmos CMD Domingo 16 S. Cristal vs. Alianza Lima 3:30 p.m. Nacional América TV / Gol TV Lunes 17 R. Garcilaso vs. León 1:15 p.m. Municipal de Urcos CMD

Así va la tabla de la Copa Inca 2014 disputadas cuatro fechas