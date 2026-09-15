Por Redacción EC

Día importante para Universitario de Deportes. El Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar que que ordenaba reactivar el procedimiento concursal de Indecopi, luego de declarar fundada la oposición presentada por la institución crema y el propio organismo.

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