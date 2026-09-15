Día importante para Universitario de Deportes. El Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar que que ordenaba reactivar el procedimiento concursal de Indecopi, luego de declarar fundada la oposición presentada por la institución crema y el propio organismo.

Día importante para @Universitario. Hemos sido notificados formalmente con el pronunciamiento del juzgado que declara FUNDADA LA OPOSICIÓN, como consecuencia de ello, se DEJA SIN EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR. pic.twitter.com/yJEmptoKRq — Franco Velazco Imparato (@ImparatoVelazco) September 15, 2026

La decisión fue emitida por el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, dentro del proceso relacionado con la medida cautelar solicitada por Gremco Corp. S.A.C.

El fallo señala que fueron desvirtuados los presupuestos de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y adecuación o razonabilidad que sustentaban la medida cautelar concedida anteriormente.

¿Qué decidió el Poder Judicial sobre Universitario?

En su resolución, el juzgado declaró fundada la oposición contra la Resolución N.° 03, del 20 de agosto de 2026, formulada tanto por el Club Universitario de Deportes como por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Asimismo, declaró infundada la nulidad presentada contra dicha resolución por Indecopi.

Como consecuencia de ello, el juzgado determinó dejar sin efecto la Resolución N.° 03, mediante la cual se había concedido la medida cautelar innovativa solicitada por Gremco Corp. S.A.C.

Uno de los principales efectos de la decisión es que Universitario no retornará al procedimiento concursal seguido en el Expediente N.° 172-2011/CCO-INDECOPI.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre la resolución?

Tras conocer la decisión judicial, Franco Velazco, administrador de Universitario, destacó el pronunciamiento a través de sus redes sociales.

“Día importante para Universitario. Hemos sido notificados formalmente con el pronunciamiento del juzgado que declara FUNDADA LA OPOSICIÓN, como consecuencia de ello, se DEJA SIN EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR”, señaló Velazco.

La resolución también establece la suspensión provisional de los efectos de determinadas resoluciones de Indecopi vinculadas al procedimiento concursal, mientras se resuelve de manera definitiva la controversia materia del proceso.

¿Qué significa la decisión para Universitario?

En términos prácticos, con la resolución judicial Universitario no vuelve al proceso concursal tramitado ante el Indecopi y, consecuentemente, a la manos de su acreedor Gremco Corp. La resolución corresponde a la página 58 de un documento de 59 páginas y lleva fecha de septiembre de 2026.