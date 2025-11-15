Los rumores colocan a Jorge Fossati en México, pero por ahora no son más que eso: rumores. Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, brindó mayores detalles sobre el ‘Nonno’, que mantiene contrato con la ‘U’ hasta el 2026.

“Es cierto que como en todas las instituciones debe haber reuniones a fin de año para afirmar temas de refuerzos y renovaciones. Somos respetuosos de los contratos y veremos si hay alternativas para jugadores que quieren emigrar, pero siempre beneficiando a las dos partes. En este momento, contamos con Jorge”, indicó Barco.

Asimismo, se refirió sobre el estado del plantel. El director deportivo indicó que ya tiene asegurado la renovación del 80% del plantel. Y remarcó que desea mantener a Álex Valera en la institución.

“Alex es un profesional espectacular, un compañero A1 dentro de la institución. Él merece estar jugando en otra liga, tiene un potencial inmenso, pero para nosotros es sumamente importante retenerlo porque viene la Copa Libertadores”, mencionó.

🗣️ Declaraciones de Álvaro Barco, Director Deportivo Universitario



"No hay ninguna oferta o negociación con Jorge con referencia a México o cualquier parte"#L1Radio



— L1MAX (@L1MAX_) November 15, 2025

***************

