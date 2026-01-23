Universitario de Deportes ya puso a la venta las entradas para el esperado estreno en casa por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 ante ADT, que se jugará en el Estadio Monumental de Ate. Los boletos están disponibles desde esta semana y el club invita a su hinchada a llenar el coloso crema en el primer duelo oficial de la temporada.

Las localidades más accesibles para el duelo incluyen Norte y Sur Familiar a S/. 25 cada una, ideales para quienes buscan vivir la fiesta desde las tribunas populares sin gastar mucho. Los aficionados que prefieran una mejor vista podrán optar por Oriente a S/. 65, mientras que Occidente lateral costará S/. 75 y Occidente central S/. 90.

Para quienes buscan una experiencia más cómoda, Universitario también habilitó entradas de Palco Monumental a S/. 160, ubicaciones que ofrecen un panorama privilegiado del campo de juego. Igualmente, los sectores Premium están disponibles con opciones como Experiencia Crema a S/. 425 y Butacas Negras (Apuesta Total) a S/. 325.

La venta está siendo gestionada principalmente a través de la plataforma oficial de Ticketmaster Perú, donde los hinchas pueden adquirir sus tickets en formato digital con código QR o impreso. Según informó el club, las entradas podrán visualizarse en la app o en el correo electrónico del comprador desde 72 horas antes del partido.

Este choque contra ADT marca el inicio de la campaña local para los cremas en el torneo peruano, lo que genera altas expectativas en la afición tras la Noche Crema y el reciente movimiento del mercado de fichajes. La dirigencia confía en que el Monumental sea una vez más una fortaleza casi inexpugnable este año.

El encuentro está programado para disputarse en febrero próximo y se espera que, con estos precios variados, una gran cantidad de seguidores acompañe al equipo desde el pitazo inicial del Apertura 2026 en el ámbito más competitivo del fútbol peruano.

Precios de las entradas para el U vs ADT:

Norte S/. 25

Sur familiar S/. 25

Oriente S/. 65

Occidente (lateral) S/. 75

Occidente (central) S/. 90

Palco Monumental S/. 160

Experiencia crema S/. 425

Butacas negras (Apuesta Total) S/. 325