Universitario de Deportes no solo está acostumbrado a ganar títulos nacionales, sino también torneos de menores con sus categorías inferiores. Esta vez, los cremas se quedaron Copa Plata en la Adidas Cup tras vencer 2-0 a Cruz Azul en la final.
El cuadro merengue fue justo ganador tras demostrar su superioridad en el juego a su rival. Luego de un primer tiempo sin goles, Matías Díaz abrió el marcador con cabezazo cruzado que dejó sin reacción al arquero.
Posteriormente, Sandro Cometivos estiró la ventaja tras una gran definición en el mano a mano con al arquero rival. Con el 2-0 a favor, los cremas manejaron el partido y sellaron el triunfo sobre los aztecas.
Así, Universitario se quedó con el título de la Copa Plata de la Adidas Cup y con el quinto lugar en la clasificación general.
El camino al título de la U
Como se sabe, Universitario empezó el torneo cayeron 2-0 ante Sporting Cristal. Luego, sumó otra derrota frente a Rosario Central por 3-1. No obstante, el panorama cambió tras derrotar a la Universidad de Chile por 2-0 y avanzar a semifinales de la Copa Plata.
Allí, venció 1-0 a la selección peruana Sub 16 y clasificó a la final, donde superó 2-0 a Cruz Azul.
“Empezamos un poco flojos, con nervios, pero poco a poco el equipo se fue encontrando, llegamos a la final y pudimos ganarla. Empezamos a jugar mejor, a entendernos y a ganar partidos. Es importante el roce internacional, competir con estos duros equipos y seguir creciendo”, expresó Matías Díaz.
