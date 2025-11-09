En el estreno de Jugamos como Nunca #sinfiltro, Edison Flores fue uno de los protagonistas del primer episodio emitido este domingo 9 de noviembre. El volante de Universitario repasó su presente en el club y habló sobre su rol dentro del tricampeonato, dejando claro que, más allá del reconocimiento de los hinchas, su foco está en seguir aportando al equipo.

Durante el programa, se destacó la influencia de Aldo Corzo como pieza clave del tricampeonato. Su liderazgo, entrega y espíritu competitivo fueron resaltados como parte fundamental del éxito crema, consolidando al capitán como uno de los referentes del vestuario y símbolo de la mentalidad ganadora del plantel.

EN VIVO | Edison Flores y su deseo tras el 'Tri': “Me gustaría terminar mi carrera en la U"



¿Se siente ya un ídolo de la U?

¿Cuál es el secreto de este vestuario tricampeón?

¿Por qué le dicen ahora Tío Edi? https://t.co/BZclOhX3fg a través de @YouTube de @elcomercio_peru — Miguel Villegas (@prakzis) November 9, 2025

Además, el especial abordó el futuro de Edison Flores y las especulaciones sobre posibles refuerzos. Entre ellos, se mencionaron los nombres de Christian Cueva y Pedro Gallese, figuras que podrían reforzar el plantel de cara a la próxima temporada, reflejando la ambición de Universitario por mantenerse en lo más alto del fútbol peruano.