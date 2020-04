No tenía el brazalete de capitán, pero sí un lazo de luto, como sus demás compañeros. Y para ese tiro libre acomodó la pelota pensando en su pueblo que aún secaba sus lágrimas. Apuntó a la mano derecha del arquero y quiso sacar un misil, pero se resbaló en el intento y le salió un tiro suave, esquinado y… ¡gol!

(Video: internazionalcalcio... gol de Chumpitaz en el minuto 1:57)

Héctor Chumpitaz anotó 65 veces en su brillante carrera, pero el tanto que le marcó a Bulgaria en el Mundial de México 1970 es el más trascendente.

“Fue una jugada preparada por Didí. Gallardo, Cubillas y Sotil se pararon al costado de la barrera. Ahí le apunté y suerte que la pelota entró. Era el 2 a 2. Restaban 35 minutos para el final y sabíamos que le podíamos dar vuelta y así fue”, recuerda emocionado el ‘Gran Capitán’.

“En México, antes del debut, nos enteramos de que el país había sufrido un violento terremoto y que los muertos se contaban por miles. Lo primero que hicimos fue llamar a nuestras casas. Sabíamos que si le ganábamos a Bulgaria, alegraríamos por un momento a nuestros compatriotas”, nos cuenta. Aquella campaña encumbró a ‘Chumpi’ y compañía a la categoría de héroes nacionales.

Don Héctor habla pausado, pero con firmeza. Cuentan sus excompañeros que siempre fue así. Lideró a la selección peruana por espacio de 16 años y no necesitó alzar la voz para hacerse respetar. Todos los sabían. Cuando el ‘Capi’ levantaba las cejas era una ‘mala señal’.

GIGANTE DE 1,70 METROS

No tenía el biotipo de un defensa central: medía 1,70 metros con los chimpunes puestos, cuando los técnicos suelen buscar torres para el choque y el juego aéreo. Pero su calidad lo convertía en un gigante. El escocés Joe Jordan, el uruguayo Waldemar Victorino, el colombiano Eduardo Emilio Vilarete o el chileno Jorge Spedaletti le sacaban una cabeza de ventaja, pero en el aire el peruano era mucho más grande con su famoso salto de doble ritmo.

“Desde niño, en Cañete tenía que saltar para cruzar una acequia y no caer. Creo que ahí aprendí”, cuenta con total naturalidad, como cuando explica que ‘Lolo’ Fernández, sí, el máximo ídolo de la ‘U’ que es su paisano, le dio ‘tips’ para patear más fuerte.

En plena acción. (Foto: Archivo Prensmart)

ETERNO CAPITÁN

‘Chumpi’ ha sido protagonista estelar de la mejor época del fútbol peruano: disputó todos los partidos de las Eliminatorias que nos llevaron a México 1970, Argentina 1978 y España 1982. Y también en la Copa América de 1975, donde fue el primero en alzar el trofeo de campeón. Y también le tocó vivir las jornadas más amargas (la tragedia del Estadio Nacional de 1964 y el 6 a 0 ante Argentina). Pero el saldo siempre lo tuvo en azul.

(Foto: Archivo Prensmart)

(Foto: Archivo Prensmart)

Junto a Teófilo Cubillas, integra el ‘top 100’ de los mundiales, según el diario inglés "The Guardian". Para la FIFA ocupa el puesto 36 entre los mejores de Sudamérica del Siglo XX.

Por si fuera poco, en 1973 fue el capitán de la selección de América que derrotó a la de Europa, en Barcelona. Con gol incluido, colaboró junto al ‘Nene’ y Hugo Sotil para triunfar.

SE LLAMA GARRA

Chumpitaz jugó en Deportivo Municipal, Universitario, Atlas de México y Sporting Cristal. Pero en la estampita oficial de sus fieles aparece con la crema puesta.

(Foto: Archivo Prensmart)

(Foto: Archivo Prensmart)

(Foto: Archivo Pressmart)

‘Chumpi’ ganó 5 títulos y estuvo presente en las campañas más gloriosas de la ‘U’, esas que motivaron la polca del ‘cuadro copero’. Los triunfos ante River y Racing en Buenos Aires, la final de la Libertadores en 1972 y el campañón de 1975, con míticos triunfos ante el gigante Peñarol así lo acreditan.

“Cuando regresé de México quise volver a la ‘U’, pero el club no tenía dinero", cuenta. Pudo ir a Alianza Lima, estuvo cerca de firmar en 1977, pero apareció Cristal. "Me abrió las puertas y ahí traté de dar lo mejor y obtuve tres títulos. Me retiré de celeste, pero siempre fui crema”, reconoce el maestro.

Hoy, 12 de abril, Héctor Chumpitaz cumple 76 años. Y siempre está en forma. De hecho, se le veía en las recientes prácticas de la ‘U’. “Tengo un dolor en la cadera. Son los años. Muchos médicos amigos me han ofrecido su apoyo, pero no quiero operarme, con los ejercicios estoy bien”, nos cuenta el ‘Capitán de América’, un gigante del fútbol mundial y es peruano.

