El apodo ‘Chiquillo’ va acorde con el enfoque y dedicación que le da al fútbol. Es consciente que el fútbol ha cambiado mucho con el tiempo, pero sabe que en los menores está la base de este deporte. Jaime Duarte es un formador en Alianza Lima, tan identificado con el club que ha tenido que asumir como técnico varias veces, cuando la institución lo ha requerido. Él aclara que no quiere ser entrenador del primer equipo, aunque en su ficha dice que en el 2001 hizo debutar profesionalmente a Paolo Guerrero –en un amistoso- y a Jefferson Farfán. Para muchos eso sería un motivo para seguir viviendo del pasado. Duarte prefiere seguir mirando a futuro.

¿Qué cargo ocupa actualmente en Alianza Lima?

Mi cargo actual es de Jefe de Captación de Menores. Quiero agradecer al jefe de planeamiento [Daniel Ahmed] que me da un lugar para aportar en muchas áreas, sobre todo en formar entrenadores. En nuestro país hay poca capacitación para el entrenador. Hay temas que se basan en captar al jugador y en hacer un seguimiento. Estamos atentos a los chicos de los diferentes equipos, no hay argolla de Lima. Tenemos jugadores de Tumbes, Tacna, Trujillo, Cajamarca, Cusco, Ica, Chincha, Huaral. La ciudad de Lima no es el Perú, son todas las ciudades.

Jaime Duarte es el actual Jefe de Captación de Menores de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima)

Y en los casos de indisciplina... ¿el problema está en la formación?

Al jugador de esta época no le basta con tener talento, antes te servía. En esta época si no estás rodeado de instrumentos que te formen como persona, deportivamente no vas a llegar a nada.

Pero desde muy pequeños siempre se les exige resultados.

Cuando un joven tiene un mal partido, lo matan. En mi época siempre se buscaba un héroe y un culpable. Un chico de la noche a la mañana no se puede hacer un crack, hay elementos que deben respaldarlo y protegerlo. La formación de un jugador pasa por los clubes, más se preocupan que el equipo principal campeone e invierten todo ahí. La selección solo selecciona. Hay un mensaje erróneo porque cuando se pierde es la federación quien tiene la culpa. Es un tema de todos los que estamos inmersos en el fútbol. Los menores juegan torneos internacionales, tienen bagaje, pero se espera que el jugador haga el proceso en la selección. Los chicos tienen temor, pero si desde pequeños destacan, no les va a chocar. Yo a los 21 era suplente, pero con esfuerzo fui titular en un Mundial. No hay que romper procesos.

Jaime Duarte formó parte del equipo nacional que disputó la Copa del Mundo 1982 y también la de Argentina 78. (Foto: Archivo)

Puede ser el caso de Kluiverth Aguilar.

Kluiverth, con 16 años, está en crecimiento. Me gustaría que juegue siempre de lateral por derecha. Tiene muchas condiciones y no esperó que pasen 3 años para verlo como titular, como me ocurrió a mí. Todos deben de vivir su propia historia y construirla. En el 2001 puse a dos chicos de 16 años, me dijeron loco. Eran Paolo y Jefferson, que eran unos monstruos, esos que saltan los procesos.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán debutaron en Alianza Lima.

Respecto a la selección peruana, ¿qué le parece el equipo de Ricardo Gareca?

La selección del Perú siempre ha sido un equipo con un juego muy vistoso. La evolución se dio por el somatotipo del jugador. Coincido con personas que han visto mucho fútbol. Si en un equipo juegan siempre los mismos, no hay un nivel equilibrado. Hay partidos de rigor, es por eso que Perú en los mundiales pasados siempre hizo etapas muy buenas.

¿Hay algún jugador que resalte para usted o haya seguido un proceso?

Luis Abram es un ejemplo claro que sin ser extraordinario aporta mucho. No es un juvenil, pero creo que el proceso que tuvo en Argentina fue bueno. He visto gente escéptica con sus cualidades. Hay jugadores que no llegaron a destacar y eran buenos. De mi generación pude ser el único titular en la selección por la perseverancia y el orden que tuve. Qué bonito es hablar bien y decir cosas como “he cambiado”, “he encontrado a Jesús y me voy portar bien”, pero a la semana siguiente sigue igual.

Lo dice por las indisciplinas que se han visto en los últimos días, como las de Jean Deza...

Así es. Repito, hoy ya no basta con tener talento.

Luis Abram fue titular en la Copa América 2019

En la actualidad, ¿cuál es su relación con el primer equipo de Alianza Lima?

Esta es la quinta vez que tomo el equipo y en todas las veces he estado más de un mes. Yo no me veo como técnico de mayores porque soy un apasionado de la formación. Quiero devolverle al fútbol lo que hizo de mí. Nunca anhelé ser técnico.

¿Qué opina del momento que vive hoy el club?

Alianza está tratando de ponerse a la orden en lo que respecta al tema que lo llevó a ser una institución concursada. En el fútbol profesional del Perú hay equipos que los dueños toman decisiones increíbles. Técnicos de provincia que vuelan por estar una o dos fechas sin ganar. La tradición de la liga es esa lastimosamente y es por eso que el aficionado se lleva un mal mensaje.

Hay empresas que buscan invertir en el fútbol como el Fondo Blanquiazul...

Valoro mucho a las personas que entran al fútbol, empresarios que ponen dinero de su negocio. Si son exitosos es porque conocen el rubro, no es que su negocio sea este deporte. Lo que sí recomiendo es que deleguen los cargos a personas especializadas así como lo hacen las empresas siempre porque a veces se vuelven aficionados y piensan como tal. El Fondo Blanquiazul tiene un tema que no puedo dejar de lado, son personas identificadas con el club y que quieren ayudar. Tienen tres meses aún y no se les puede juzgar. Las personas que han entrado a Alianza tienen una intención buenísima. Me he enterado lo que hay para más adelante. Muchas veces la gente se olvida de esto por los resultados del club.

Víctor Hugo Marulanda es el director deportivo de Alianza Lima

¿Cómo fue la relación con Pablo Bengoechea?

Pablo es un profesional a carta cabal. Yo estoy en menores y no nos veíamos mucho. La opinión es libre, pero yo no puedo hablar de algo que no vi todos los días. No podemos confundir la calidad de una persona con su desempeño en lo profesional. Pablo Bengoechea y Miguel Ángel Russo son personas triunfadoras. Existe el escarnio, siempre echan limón a la herida. Acá se alegran que a Binacional le metan 10. Cosas así me dan más impulso de luchar y lograr mejores cosas.

