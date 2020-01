Sube la temperatura en los alrededores del estadio Monumental de Ate. Señal de un verano que no se hace esperar en Lima. Jean Ferrari, gerente deportivo de la U, dice que para él los días calientes comenzaron hace mucho y no terminan. Estas últimas semanas su ritmo laboral se multiplicó y no hay pausa. En esta entrevista, el ex volante crema cuenta varios detalles de las partidas y llegadas dentro del plantel. Desde Comizzó hasta Alberto Rodríguez.

— ¿Qué fue lo más difícil de manejar en estos días de fichajes?

Manejar un club de la importancia de la U no es sencillo, pasas por situaciones que implican un manejo extremo. Situaciones muy complejas donde estás expuesto mediáticamente de manera diaria y continua. La evaluación de tu trabajo no pasa solo por un jefe, sino que te evalúa una gran cantidad de gente. Además muchas veces se generan opiniones sin conocimiento real de cómo son las cosas o fundamento válido. Manejar al club más grande del país, tiene una responsabilidad igual de grande.

— ¿Cómo eso de tus apariciones en las redes sociales?

Lo voy viendo por momentos, a veces la opinión pública se genera preguntas. Y lo que menos quiero es que se tergiversen las cosas, prefiero decir en mi red, y con mis propias palabras, las cosas que pasan en el club. La fuente oficial es el club y no el “me parece” o “me contaron”. Eso no es serio. Por eso uso el Twitter, que es la única red que manejo. Soy una persona abierta al diálogo.

— ¿El tema de la comunicación te ha traído problemas?

A mí me complica cuando algún periodista lanza una gran cantidad de nombres de posibles fichajes y uno de ellos sí es con los que se negocia. Porque cuando eso pasa, los montos cambian. Eso ha entorpecido mi trabajo y mi estrategia de negociación, porque de repente eran jugadores que pocos conocían y si sale en la portada de un diario cambia su valor en el mercado y aparecen otras propuestas.

— Pero eso de adelantar un nombre, cuando investigas con fuentes, es parte de nuestro trabajo también...

El problema es cuando lanzas 20 o 30 nombres. A eso me refiero con la objetividad. Obvio que de 20 o 30 vas a acertar con uno. Y ahora me ha tocado experimentarlo en negociaciones que están contra el tiempo. He manejado esas dos presiones, la de negociar bien y con el marcador en contra.

🙌🇵🇪 ¡En el Top 1⃣0⃣! @Universitario jugará su #Libertadores N° 3⃣1⃣ y está noveno entre los equipos que más la jugaron.



🔜 En 2⃣0⃣2⃣0⃣, comenzará en Fase 1 ante @Carabobo_FC. pic.twitter.com/nlMfqcVpKQ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 4, 2020

— ¿Lo más difícil de estas últimas semanas fue manejar la salida de Comizzo?

Yo siempre tuve a Comizzo como plan A. Por eso cuando terminamos las negociaciones con su representante recién programé mi viaje a Argentina. Fue complicado porque queríamos tenerlo, sin embargo había un tema de presupuesto que nos impedía seguir pagándole el mismo monto.

— ¿Navarro y Markarián fueron opciones en algún momento en la U?

No me gusta mencionar nombres de con quiénes me junté a conversar. Lo que puedo decirte es que me junté con cerca de doce entrenadores. La mayoría eran extranjeros, nacionales fueron solo dos.

— ¿Por qué te animaste en anunciar rápido la salida de Alberto Rodríguez?

Apenas se cerró la última conversación con él decidí comunicarlo. No se llegó un buen acuerdo y lo cerramos allí. Preferí apurarme con eso, antes que se cree alguna desinformación.

— ¿Fueron muchas charlas antes de descartar la renovación de Rodríguez?

Conversamos hasta antes que termine el campeonato. Cuando llegó el profesor Gregorio se fortaleció el interés por la renovación, pero cada jugador tiene el derecho de elegir lo más conveniente para él.

— ¿Lo tomaste con buena onda? Eso pareció cuando te expresaste sobre el tema.

A 'Will' lo conozco desde los tiempos en los que él comenzaba en el fútbol. Tenemos una relación de amistad, antes de la negociación también veo a la persona. Y Alberto Rodríguez me parece una buena persona. Sus decisiones solo las entenderá él.

— ¿Las diferencias estuvieron en el tema económico?

Al final no lo sé, porque a Alberto Rodríguez le hicimos una buena propuesta. No sé qué le habrá presentado el otro equipo (Alianza).

— ¿Es verdad que el salario de Rodríguez está lejos de lo que un jugador de selección debería cobrar?

Es cierto, dentro del mercado peruano no está entre los mejores pagados. Más detalles no puedo dar.

— ¿Fue muy difícil definir la renovación de Velarde?

Brayan un jugador con mucha proyección, tenemos otros jugadores con proyección también. De Brayan se habla porque ya debutó en Primera y pudo mostrarse. Hay jugadores que aún no hemos lanzado al campo de juego, lo que nos toca es potenciarlos para una futura venta. Eso sí, mucho se habla de un jugador y su nivel de proyección, lo que muchos no enfocan es la posición del futbolista. No es lo mismo que aparezca un back central, que aparezca un extremo o '9' con proyección. Hay otras variables que entran a tallar. ¿Cuánto vale un extremo de 18 años con un año de fútbol profesional frente a un defensor con las mismas características? ¿A cuál vendes más rápido?

— ¿De cuánto tiempo era la adenda que tenían con Brayan Velarde?

Era igual que el contrato que acabamos de firmar, tres años.

— ¿Y por qué firmar un nuevo contrato?

Porque queríamos hacer un contrato acorde a lo que el futbolista merecía y que se acomode al presupuesto, y a su proyección. La adenda no iba acorde a eso.

— ¿Entonces esa adenda sí iba a ser reconocida por la Federación Peruana de Fútbol?

Claro, una adenda no tiene caducidad. Tiene valor si cumples con lo que está expuesto en ella. Hubo falta de información con referencia a ese trámite. La adenda para nosotros fue una arma para negociar mejor. Al final, el jugador tenía toda la intención de quedarse y nosotros de contar con él. Por eso se firmó un nuevo contrato al margen de la adenda.

— ¿La ‘U’ ya cerró oficialmente su plantel?

Prácticamente todo está cerrado, pero en esto del fútbol siempre puede haber un as bajo la manga. Por ejemplo, si aparece una noticia de que "se libera Ruidíaz" y que lo quieren prestar por una cifra manejable. ¿Cómo decirle que no a Ruidíaz o a 'Orejas' Flores?

— ¿Y si esa figura se da con Ray Sandoval?

Ahí tendrías que ver tu presupuesto y además nuestra parte ofensiva está bien cubierta. Para nosotros hubiera sido ideal de que se presente una situación así con un back central en las últimas semanas.

— ¿La política de préstamo de jugadores va a ser una constante en el club?

Sí, hemos prestado a varios jugadores para que se valoricen dentro del campo de juego. Eso ayuda a nivelar la caja y a nivelar el plantel. El año pasado el plantel llegó a tener 43 jugadores, esa cifra es inmanejable para un equipo profesional.

— ¿Con Thiago Cantoro y Gary Correa se terminaron los préstamo?

Hemos prestado a Páucar al mismo Grau también, a Olascuaga a Ayacucho, a Zubczuk a la Vallejo, a Schuller a la San Martín. Si la rompen en sus equipos pueden volver, pertenecen al club.

— ¿Los préstamos fueron iniciativa del técnico Gregorio Pérez?

Fue todo coordinado con el comando técnico. Ellos evaluaron y tomaron la decisión.

— ¿Si venden a un jugador en estas semanas irán por una contratación?

A nosotros nos llegó la comunicación de la Universidad de Chile con el interés por uno de nuestros futbolistas pero no se concretó [Nota de redacción: este Diario confirmó que ese jugador era Alejandro Hohberg]. Nuestra vitrina es muy grande. Lo dije una vez por el caso de Germán Denis y se me criticó por eso. Ahora él mismo ha dicho que la U le sirvió de plataforma para revalorizarse. La exposición que vamos a tener en Argentina nos pone en la palestra para que se vea a futbolistas peruanos. Hay un potencial de venta.

— Entonces si hay ventaja de jugadores en esta semana, se van a replantear todo en el tema de refuerzos.

El fútbol te da para eso, para estar alertas y vivir el día. El plantel está cerrado cuando se cierra el libro de pases.

— ¿Hoy habrá una marcha de hinchas y trabajadores por la resolución judicial a favor de Gremco?

La parte deportiva la hemos encapsulado, porque no puede parar. La ruta legal es otra y eso ya se está convirtiendo casi en una problemática social. La U es el club que tiene más hinchas en el Perú y los hinchas se han puesto de pie. Los que estamos vinculados al club sabemos de esta injusticia.

— ¿Por qué injusticia?

Mientras no se aterrice la deuda real, sigue siendo un acto de injusticia. Se habla de un acreedor mayoritario, pero no se sabe cuánto se le debe. Esto tiene para largo.

— ¿Qué se definirá en la Junta de Acreedores en febrero?

Tiene que reestructurarse el plan de los pagos, para febrero ya se tiene que cumplir con el cronograma de pagos. Para eso Solución y Desarrollo ha planteado que se postergue todo esto. Y no sé qué va a plantear Gremco.

— ¿El objetivo es evitar la liquidación?

La liquidación de algunos predios.

— ¿Un predio como este Monumental?

Eso ya no lo sabemos, por ahí que se sabrá cuando se valoricen los activos. La Junta de febrero es clave.

— ¿Es verdad que evalúas la oportunidad de trabajar en la Federación Peruana de Fútbol?

Yo no puedo decir en el ámbito personal si me han ofrecido tal o cual oportunidad de trabajo. Al final la decisión es únicamente mía y de mi familia. ¿Para qué voy a responder? ¿Para generar polémica? Prefiero dejarlo ahí.

— ¿Mantienes la posición de no haber participado en el reclamo que hicieron Cristal, Alianza, Melgar y la San Martín por la aprobación de los nuevos estatutos de la Federación?

La U votó en contra de esa aprobación. Luego de eso, terminó el asunto para la U. Lo que se quiso hacer después, lo vemos como una pataleta. No queríamos convertirnos en un club obstruccionista. Además teníamos que enfocarnos en ordenar primero nuestro club, recién habíamos llegado.

— ¿Las relaciones quedaron mal con Alianza y Cristal?

Acabamos de traer a Succar que pertenecía a Sporting Cristal. Con eso te respondo.

— ¿Todo cordial con ellos entonces?

Más allá de los comentarios que hizo alguna vez la gente de Alianza, a quienes sí llamé, para que aclararan sus declaraciones. Pero la relación es correcta, más con Sporting Cristal. La negociación por Succar fue rápida.

— ¿Estás de acuerdo en la cantidad de equipos que tenemos en Primera?

A título personal te respondo que son demasiados equipos para la cantidad de futbolistas que tenemos en el nivel que se busca.

— ¿Estás a favor del VAR en el fútbol peruano?

No me gusta el VAR. Pero esa es mi posición, yo soy de la escuela antigua. Me gusta que el fútbol sea de choque, de roce, de jugadas polémicas, porque eso genera la pasión del fútbol. Con una televisión afuera, no sé en qué va a terminar.

— ¿Te imaginas avanzando en la Copa Libertadores?

Ya vi un poco más a fondo al equipo y da para la ilusión. Hace mucho no veía en el Perú un ‘9’ como Dos Santos, Millán hace magia y tenemos jugadores de diferentes características, hasta para variar el esquema.