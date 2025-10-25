F1 en vivo, Gran Premio México Fórmula 1 2024: sigue la carrera de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto británico Lando Norris, de McLaren, partirá el domingo desde el primer lugar de la parrilla de salida del Gran Premio de México de Fórmula1 tras marcar este sábado el mejor tiempo en la prueba de clasificación.

Horario GP de México F1

¿Cuándo es? La carrera del GP de México 2025 se celebrará el domingo 26 de octubre. ¿A qué hora empieza? Mira los horarios por país a continuación.

Carrera

14:00 horas - México

15:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia

16:00 horas - Venezuela, Bolivia

17:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay

22:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia.

El líder del campeonato mundial, el australiano Oscar Piastri (McLaren), partirá desde la séptima posición, dos espacios por detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien pretende seguir recortando ventajas en la lucha por el título de pilotos.

“Estoy feliz de volver a la pole, ha pasado mucho tiempo”, dijo Norris, cuyo último primer puesto en una clasificación había sido en el Gran Premio de Bélgica en julio.

Dónder ver F1 México

Si estás en México: Disney Plus, Fox Sports y Fox Sports Premium (Total Play, Megacable, Star TV, Prime Video, Claro Video, Cinépolis Klic).

Si estás en Argentina: Disney Plus, Fox Sports en DirecTV (608 SD) y 1608 HD), Cablevisión Digital y Flow (26 SD y 107 HD).

Si estás en Perú: ESPN, Disney Plus, DirecTV.

Si estás en Chile: ESPN, Disney Plus, DirecTV.

Si estás en Ecuador: ESPN, Disney Plus, DirecTV.

Si estás en Colombia: ESPN, Disney Plus, DirecTV.

Si estás en Venezuela: ESPN, Disney Plus, DirecTV.

Si estás en Bolivia: ESPN, Disney Plus, DirecTV.

Si estás en Paraguay: ESPN, Disney Plus, DirecTV.

Si estás en Costa Rica: ESPN, Disney Plus.

Si estás en Uruguay: ESPN, Disney Plus, DirecTV.

Si estás en España: DAZN F1 y Movistar Plus.

F1 streaming: F1 TV Pro.

Clasificación de pilotos

1. Oscar Piastri (AUS) 346 puntos

2. Lando Norris (GBR) 332

3. Max Verstappen (NED) 306

4. George Russell (GBR) 252

5. Charles Leclerc (MON) 192

6. Lewis Hamilton (GBR) 142

7. Kimi Antonelli (ITA) 89

8. Alexander Albon (THA) 73

9. Nico Hulkenberg (GER) 41

10. Isack Hadjar (FRA) 39

11. Carlos Sainz (ESP) 38

12. Fernando Alonso (ESP) 37

13. Lance Stroll (CAN) 32

14. Liam Lawson (NZL) 30

15. Estéban Ocon (FRA) 28

16. Yuki Tsunoda (JPN) 28

17. Pierre Gasly (FRA) 20

18. Oliver Bearman (GBR) 20

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 18

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

Norris, segundo del campeonato mundial, a 14 puntos de Piastri, mostró solidez y consistencia en las tres mangas de la clasificatoria para finalmente llevarse su quinta pole en la temporada y la número 14 en su trayectoria en la Gran Carpa.

Su resultado en México le permite entusiasmarse con recortarle distancia a Piastri, aunque para ello tendrá que hacer frente primero a los Ferrari, especialmente a Leclerc, quien mostró su manifestación de convertirse en poleman en México por tercera vez (2019, 2023).