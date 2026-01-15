Jason Williams, uno de los basquetbolistas más vistosos en su momento en la NBA, se hizo viral luego de que un niño alemán le preguntara cómo hacer para jugar en la liga más prestigiosa del mundo. El exjugador de Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Miami Heat y Orlando Magic no dudó en su respuesta.

En el contexto del próximo encuentro entre los Magic y Girzzlies que se enfrentarán por la temporada regular de la NBA, pero en Europa, Williams se encontró con la pregunta de un aficionado alemán en Bélgica.

“¿Puedo hacerte una pregunta? Quisiera saber, ¿cómo llegas a la gente que te mete en el Draft?“, consultó el joven que lucía una camiseta del equipo Alba Berlín. Williams, de 50 años, lo escuchó atentamente y fue enfático en su respuesta.

“Cuando alcanzas la mayoría de edad y terminas la Universidad y todo eso, simplemente tienes que poner tu nombre en el Draft. Creo que hay alguien a quien tú le envías un e-mail y pones tu nombre en el Draft. ¿Eso es lo que vas a hacer algún día?“, le mencionó.

Sin embargo, instantes después agregó: “¿Cómo llegar a la NBA? Te voy a explicar cómo hacerlo. Tienes que aprender a bloquear en el rebote, aprender a tomar rebotes, a provocar faltas en ataque y jugar de la manera correcta. Esto es lo más importante: tienes que ser el mejor compañero que puedas ser. Si haces todas esas cosas, te encontrarán, no tendrás que escribir ningún correo electrónico. ¿Qué te parece?“, agregó Williams mientras le firmaba un póster al joven.