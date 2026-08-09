Paolo Maldini sorprendió al revelar que Pep Guardiola estuvo muy cerca de convertirse en el director técnico de la selección de Italia. Según contó el histórico exdefensor, ambos se reunieron en Barcelona y el estratega mostró un interés real en asumir el reto, llegando incluso a estudiar el equipo y proyectar posibles formaciones.

Durante las conversaciones, Guardiola se involucró de lleno en el proyecto. Maldini detalló que el entrenador comenzó a escribir alineaciones en papel, evidenciando su compromiso con la idea de dirigir a la ‘Azzurra’. Además, dejó claro que el aspecto económico no era un impedimento, al punto de pedir ganar incluso menos que el anterior seleccionador.

Sin embargo, pese a las buenas sensaciones iniciales, el acuerdo no llegó a concretarse. El propio Maldini explicó que la decisión final del técnico español estuvo marcada por el desgaste acumulado tras una exigente etapa de una década en el fútbol inglés.

A esto se sumó un factor clave en su determinación: su estado físico. Guardiola venía de una reciente operación de espalda, lo que terminó inclinando la balanza hacia el rechazo de la propuesta. Así, Italia se quedó sin uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno, en una negociación que estuvo mucho más cerca de lo que se pensaba.