Por Redacción EC

Paolo Maldini sorprendió al revelar que Pep Guardiola estuvo muy cerca de convertirse en el director técnico de la selección de Italia. Según contó el histórico exdefensor, ambos se reunieron en Barcelona y el estratega mostró un interés real en asumir el reto, llegando incluso a estudiar el equipo y proyectar posibles formaciones.

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