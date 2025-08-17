Perú suma medallas en los Juegos Panamericanos Junior

La delegación peruana sigue sumando éxitos en los Juegos Panamericanos Junior 2025, tras conseguir dos nuevas medallas de bronce en una jornada de intensa competencia. Las preseas llegaron de la mano de Fabiana Varillas en una emocionante semifinal y de Mateo Argomedo en el taekwondo, elevando el medallero nacional a un total de 13.

Fabiana Varillas protagonizó una semifinal de infarto en su respectiva disciplina. La peruana se enfrentó a la mexicana Alekc Brisa en un duelo que se definió por tan solo 0.010 puntos. A pesar de una brillante actuación, Varillas cayó con un puntaje de 8.930 frente al 8.940 de su rival, quedándose con la medalla de bronce.

En otra muestra del talento emergente del deporte peruano, Mateo Argomedo también se subió al podio en la categoría de taekwondo poomsae tradicional. Argomedo luchó en una semifinal muy pareja contra el mexicano Obed Martínez. Aunque no logró avanzar a la final, su destacada performance le aseguró la medalla de bronce.

Con estas dos nuevas medallas, la delegación del Team Perú alcanza un total de 13 preseas en los Juegos Panamericanos Junior que se realizan en Paraguay.

Programación Team Perú domingo 17 de agosto

AGUAS ABIERTAS

10 km masculino – Final

8:00 a.m. Adrián Iwanaga

10 km femenino – Final

11:30 a.m. Mía Arévalo

CICLISMO

Ruta masculino final

11:00 a.m. Sergio Farfán

CLAVADOS

Trampolín 3 metros femenino – Preliminares

7:00 a.m. Ana Ricci

TAEKWONDO

Poomsae Individual Tradicional Masculino – Cuartos de final

6:40 a.m. Mateo Argomedo vs. Julián Ramírez (Colombia)

Poomsae Individual Tradicional Femenino – Cuartos de final

8:10 a.m. Fabiana Varillas vs. Nicole Beltrán (Colombia)

TENIS DE MESA

3:30 p.m. Natzumi Aquije vs. Ana Isaza (Colombia) – Individual femenino octavos de final

VELA