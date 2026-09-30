La selección peruana empató 1-1 ante México este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro significó el segundo partido de la Bicolor en su gira por Norteamérica y permitió al equipo dirigido por Mano Menezes mostrar una versión más competitiva después de la derrota por 4-1 frente a Estados Unidos.

Perú tomó la ventaja a los 26 minutos. Jairo Vélez aprovechó una oportunidad dentro del área y definió para colocar el 1-0, resultado con el que la Bicolor se marchó al descanso. El atacante volvió a ser protagonista bajo la conducción de Menezes y ratificó su importancia en esta etapa del seleccionado.

Perú empató con México y dejó este mensaje en redes: “El camino continúa”. Foto: @SeleccionPeru

La respuesta mexicana llegó apenas iniciado el complemento. A los 49 minutos, Víctor Guzmán conectó de cabeza tras un tiro libre y venció a Pedro Gallese para establecer el 1-1. Pese al golpe, Perú mantuvo el orden y evitó que el conjunto mexicano pudiera darle vuelta al marcador.

La Bicolor incluso tuvo opciones para recuperar la ventaja. Alex Valera dispuso de una oportunidad después de una acción de Johnny Vidales, pero el arquero mexicano logró controlar el remate. En los minutos finales, Perú priorizó el orden defensivo para asegurar el empate.

Los jugadores se felicitaron tras el empate

Luego del pitazo final, los futbolistas peruanos se reunieron sobre el campo y se felicitaron por el esfuerzo realizado durante el partido. La imagen reflejó la unión del plantel después de un encuentro en el que consiguió recuperarse tras la caída ante Estados Unidos.

El empate también dejó una sensación diferente en el proceso de Menezes. De acuerdo con la Agencia Andina, Perú mostró una mejor actuación respecto a su anterior presentación y logró competir durante buena parte del compromiso ante México.

El mensaje de la selección peruana tras el 1-1

A través de sus redes sociales, la selección peruana acompañó las imágenes del encuentro con un mensaje que apunta a mantener el trabajo de cara a los siguientes compromisos: “El camino continúa, a seguir trabajando. Esa es la mentalidad.”

VIDEO RECOMENDADO