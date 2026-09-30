Selección peruana empató con México y mostró su reacción en el campo: ¿qué dijo la Bicolor?. Foto: @SeleccionPeru
Selección peruana empató con México y mostró su reacción en el campo: ¿qué dijo la Bicolor?. Foto: @SeleccionPeru
Por Redacción EC

La selección peruana empató 1-1 ante México este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro significó el segundo partido de la Bicolor en su gira por Norteamérica y permitió al equipo dirigido por Mano Menezes mostrar una versión más competitiva después de la derrota por 4-1 frente a Estados Unidos.

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