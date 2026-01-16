El futbolista peruano Alexander Lecaros debutó oficialmente con su nuevo club el Sampaio Corrêa FE de la Serie D de Brasil, en el encuentro en el que su equipo perdió por 3-1 ante Nova Iguaçu.

El atacante nacional, de 26 años, sumó sus primeros minutos con el club brasileño tras haber sido anunciado como refuerzo el 9 de diciembre.

Su debut se produjo un mes después, cuando ingresó a los 81 minutos del encuentro por la Copa Guanabará.

Pese al resultado adverso, el partido marcó el inicio de una nueva etapa para Lecaros en el fútbol brasileño.

El peruano buscará consolidarse y ganar mayor continuidad en las próximas jornadas del torneo regional.

En la siguiente fecha, el Sampaio Corrêa enfrentará a Botafogo, club donde Lecaros militó anteriormente.