Marcos López brilló nuevamente con Copenhague al anotar su primer gol de temporada en la goleada 4-0 sobre Randers. El resultado permitió al equipo danés conservar el liderato de la Superliga y extender su impresionante racha victoriosa en el campeonato.

Copenhague dominó desde los primeros minutos y prácticamente aseguró el triunfo durante la primera mitad. Birger Meling marcó rápidamente por duplicado, mientras Mads Emil Madsen amplió posteriormente la diferencia con un potente remate desde fuera del área antes del descanso.

López ingresó en el minuto 69 para reemplazar precisamente a Meling. El lateral peruano aprovechó la oportunidad y, ocho minutos después, apareció desde larga distancia para sacar un potente disparo raso que superó al arquero rival y sentenció la goleada.

El tanto significó el segundo de López desde su llegada al Copenhague, aunque ambos fueron anotados frente a Randers. Con esta victoria, el conjunto dirigido por Bo Svensson alcanzó nueve puntos, conservó el liderato y sumó seis triunfos consecutivos en la Superliga danesa.