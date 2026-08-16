Marco López llegó al Copenhagen en junio pasado. (Foto: Instagram)
Marco López llegó al Copenhagen en junio pasado. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Marcos López brilló nuevamente con Copenhague al anotar su primer gol de temporada en la goleada 4-0 sobre Randers. El resultado permitió al equipo danés conservar el liderato de la Superliga y extender su impresionante racha victoriosa en el campeonato.

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