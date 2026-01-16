El director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede aseguró que no existe ningún conflicto en la interna del equipo y que el llamado de atención que lanzó a Sergio Peña durante el encuentro con Unión, es parte del rigor con el que trabaja para potenciar el desempeño individual y colectivo.

“Cero problemas con Peña. Yo el futbol lo vivo de una sola manera... y no le dije nada malo. Él sabe cómo los presiono para sacar lo mejor de ellos. Es mi manera de sacarle lo máximo al futbolista. De ahí, si me quieren decir cualquier cosa me da lo mismo, pero yo se la relación que tengo con los futbolistas”, dijo el técnico blanquiazul a GC Chanel.

“Además les he dicho cosas peores en estos dos partidos”, agregó entre risas.

Guede se tomó el espacio para opinar sobre el ’10′ de Alianza: “Creo que es un buen futbolista, que es aliancista de corazón, que lo deja todo en los entrenamientos, y subió en su nivel físico en donde nunca en su carrera lo había logrado, lo demás es futbol, puede jugar bien, mal o regular”, señaló.

Durante el encuentro con Unión de Santa Fe en el que Alianza perdió por 2-1, Guede gritó a Peña desde el banquillo, pidiéndole que vaya al frente: “Peña, la agarrás acá y no sos capaz de ir para adelante, crees que Velásquez lo va a hacer?”.

De otro lado, Guede señaló que durante estos encuentros está cumpliendo su objetivo de probar a jugadores en distintas posiciones, buscando fórmulas que se puedan adaptar a distintas formas de juego.

Ello lo seguirá intentando en los partidos de pretemporada que le quedan a Alianza antes de que inicie el torneo.

“El año es muy largo y es momento de probar a futbolistas en otras posiciones. El primer partido nos quedamos sin lateral derecho, así que tuve que improvisar con Jairo (Vélez) y lo hizo muy bien, o sea tenemos esa tercera alternativa”.

“Con lo de los contenciones es lo mismo, es por si las dudas se nos cae uno y quiero jugar con dos, es tener otra alternativa. Porque tenemos a Pedro (Aquino) y a Jesús (Castilo) y en el caso expulsen a uno y yo quiera jugar con dos contenciones quiero tener esa opción de contar con otro futbolista, y lo voy a seguir haciendo seguramente con Colo Colo y el Inter de Miami.”, agregó