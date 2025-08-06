Corinthians derrotó 2-0 a Palmeiras y accedió a los cuartos de final de la Copa Brasil. André Carrillo arrancó de titular, pero tuvo que salir sustituido tras un fuerte choque con el defensor Agustín Giay.

El peruano jugó 52 minutos y fue clave para derrotar al Palmeiras y eliminarlo del certamen. Tuvo que salir del terreno de juego con ayuda de la camilla.

André Carrillo 🇵🇪 se retiró en camilla tras sufrir una fuerte entrada, donde su tobillo izquierdo quedó atrapado en el defensor de Palmeiras. ❌



El volante peruano jugó 52' minutos y fue clave para la clasificación de Corinthians a los cuartos de final de la Copa de Brasil 🏆🇧🇷. pic.twitter.com/Ihjah5vrdY — Momento Deportivo (@MDeportivope) August 7, 2025

