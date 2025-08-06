El futbolista peruano tuvo que ser sustituido a poco de iniciarse el segundo tiempo en el duelo ante Palmeiras.
Redacción EC
Corinthians derrotó 2-0 a Palmeiras y accedió a los cuartos de final de la Copa Brasil. André Carrillo arrancó de titular, pero tuvo que salir sustituido tras un fuerte choque con el defensor Agustín Giay.

El peruano jugó 52 minutos y fue clave para derrotar al Palmeiras y eliminarlo del certamen. Tuvo que salir del terreno de juego con ayuda de la camilla.

