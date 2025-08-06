Corinthians derrotó 2-0 a Palmeiras y accedió a los cuartos de final de la Copa Brasil. André Carrillo arrancó de titular, pero tuvo que salir sustituido tras un fuerte choque con el defensor Agustín Giay.
MIRA | “Para mí es un laboratorio”: las ideas de Rizola que colocan a Perú frente a frente a la élite del vóley panamericano
El peruano jugó 52 minutos y fue clave para derrotar al Palmeiras y eliminarlo del certamen. Tuvo que salir del terreno de juego con ayuda de la camilla.
*******************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC