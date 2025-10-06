Mientras Luis Ramos cuenta los días para unirse a la selección peruana, que se alista para medirse contra Chile este viernes 10 de octubre en amistoso FIFA, le llegó una buena noticia desde América de Cali. El club colombiano comprará a Cusco FC el pase del peruano, quien es figura y goleador del equipo.

Según informó el periodista Carlos Arango en su programa Zona Libre de Humo, el máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, le confirmó que harán uso de la opción de compra estipulado en el contrato de Luis Ramos. ¿Por qué?

Como se sabe, Ramos llegó en condición de préstamo desde Cusco FC por toda la temporada. El vínculo vencía en diciembre; sin embargo, al hacer efectiva la opción de compra, firmará un nuevo contrato que lo una al club hasta diciembre del 2028.

Luis Ramos.

La razón pasa por el rendimiento que ha mostrado este año. Ramos suma 11 goles y dos asistencias en 41 partidos disputados con América de Cali. A eso se suma que ha marcado en todos los torneos que jugó y en lo comprometido que está con la camiseta que hoy defiende.

De esa manera, el cuadro escarlata asegura a su goleador, teniendo en cuenta que existe clubes interesados en hacerse con los servicios de Ramos, como Universitario de Deportes. Los cremas habían tenido un acercamiento con el jugador, pero desde Cusco FC frenaron la operación.

Este panorama motiva a Ramos, quien este martes jugará ante Millonarios por la liga colombiana y posteriormente se unirá a los trabajos de la selección peruana.

