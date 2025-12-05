En un encuentro correspondiente a la fecha 15 del Grupo B de la Liga Revelação Sub-23, el Sporting de Lisboa U23 igualó 2-2 en su visita al SC Farense, en un duelo que mantuvo la tensión hasta los minutos finales y en el que el peruano Víctor Guzmán pudo marcar su primer gol desde su llegada al cuadro portugués.

El delantero peruano Víctor Guzmán arrancó desde el inicio y logró marcar su primer tanto con el conjunto portugués a los 53 minutos, aprovechando su buen momento futbolístico. Cabe destacar que el exjugador de Alianza Lima viene sumando mayor continuidad en el equipo lisboeta durante las últimas jornadas, consolidándose poco a poco dentro del once habitual.

Tras este empate, el Sporting U23, con Guzmán como una de sus novedades, se mantiene en la cuarta posición de la tabla con 21 puntos. En la siguiente jornada, el equipo tendrá un nuevo reto cuando enfrente al Torreense, rival directo en la lucha por los puestos de clasificación.

🇵🇪👏🇵🇹 PRIMER GOL de VÍCTOR GUZMÁN con la U23 del SPORTING CLUBE DE LISBOApic.twitter.com/Wwm1UpZOWk — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) December 5, 2025

El rendimiento de Guzmán viene siendo observado con atención desde Perú, pues su adaptación al fútbol europeo —especialmente en un torneo formativo tan competitivo como la Liga Revelação— podría abrirle oportunidades en categorías superiores del Sporting. Su primer gol llega como un impulso en su proceso de crecimiento.

Además, en el entorno del club lisboeta destacan su capacidad física y su facilidad para asociarse, cualidades que han acelerado su integración. Si mantiene este ritmo, no se descarta que pueda ser considerado para trabajos con el equipo principal en los próximos meses, lo que significaría un avance importante en su joven carrera.