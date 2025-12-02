Este 11 de diciembre, las salas de cine de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis encenderán sus proyectores para estrenar “Fuimos Héroes”, el documental producido por El Comercio que revive, como nunca antes, la hazaña peruana en la Copa América de 1975. Un homenaje que llega justo cuando se cumplen 50 años de aquella conquista que marcó para siempre la identidad futbolística del país.

La película abre una ventana inédita hacia un certamen que se ganó a punta de coraje, talento y una unión que trascendió las fronteras del deporte. Lejos de repetir las historias conocidas, el documental rescata pasajes jamás contados, detalles que quedaron guardados medio siglo en la memoria de quienes fueron protagonistas de uno de los capítulos más gloriosos del fútbol peruano.

“Fuimos Héroes” no solo revela anécdotas ocultas, decisiones inesperadas o momentos decisivos dentro del vestuario. También muestra cómo los integrantes de aquella selección —que supo sobreponerse a viajes agotadores, adversidades y rivales poderosos— vuelven a emocionarse al recordar la camiseta, la patria y la responsabilidad de representar a millones de peruanos.

El documental recoge los testimonios de los propios héroes de 1975. Sus voces, quebradas por la nostalgia, reconstruyen la historia desde la intimidad de quienes vivieron el título más importante de la Blanquirroja después de la época de oro. Entre imágenes restauradas, relatos vibrantes y escenas exclusivas, la película se convierte en un puente entre generaciones.

A medio siglo de aquella gesta, “Fuimos Héroes” llega como un tributo necesario. Es un recordatorio de que el fútbol también es memoria, identidad y emoción. Y que, mientras las luces se atenúan en las salas de cine, el país entero volverá a sentir el orgullo de aquel Perú que tocó la gloria.