Con la presencia de los más destacados pilotos del automovilismo nacional, como Eduardo Castro Yangali (reciente ganador de Caminos del Inca), Nicolás Fuchs, Raúl Orlandini, Jorge Martínez, André Martínez, Samuel Dyer Copello, Annia Cillóniz, entre otros, el sábado 21 del presente se desarrollará el Súper Prime Ronex Park.

La cita será a partir de las 10.00 horas en el Ronex Park (Lurín). Ahí podrán apreciar intensos duelos en las categorías: Rally 3, N5, Tracción Integral Nacional (TIN), Tracción Integral Light (TIL), Rally 4, Rally 5, Súper Turismo (ST), Súper 2000 (S2000), Súper 1600 (S1600), Promocional, Camionetas, T1 y UTV.

Las inscripciones cierran este miércoles 18, por lo que se aguarda un incremento en el número participantes, pues varios pilotos han mostrado su interés por participar, al tratarse de una de las competencias que cerrarán el calendario nacional automotor.

Este modelo de competencia (Súper Prime) permite a los aficionados disfrutar de duelos intensos, donde los pilotos demuestran su capacidad en el manejo. El trazado del Ronex Park es muy variado, lo que garantiza el espectáculo.

Ramón Ferreyros, promotor del Rally Mobil hizo un llamado al público para que asistan a la competencia. “El circuito es espectacular y variado, por lo que veremos grandes duelos entre los pilotos. Los boletos están a la venta en Ticketmaster y los precios son variados porque se trata de un espectáculo familiar y muy entretenido”.