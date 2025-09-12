Kimberly García competirá este viernes en la final de los 35 kilómetros de marcha atlética en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025. La marchista peruana llega al evento como una de las principales candidatas, tras sus éxitos anteriores: ganó dos medallas de oro en Eugene 2022, tanto en 20 como en 35 kilómetros. Mary Luz Andia y Brigitte Coaquira también representarán al Perú en la misma prueba.

A lo largo de su trayectoria mundial, García ha enfrentado altibajos. En Budapest 2023 obtuvo una medalla de plata. En campeonatos anteriores tuvo desafíos: no terminó en Beijing 2015, fue séptima en Londres 2017, y no participó en Doha 2019 debido a una lesión.

¿Cuándo compite Kimberly García en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio?

Kimberly García competirá el viernes 12 de septiembre en la final de los 35 km marcha atlética femenina en Tokio 2025. El horario de la competencia será a las 5:30 p. m. (hora de Perú).

Entre las rivales que se perfilan como más fuertes están la española María Pérez y la italiana Antonella Palmisano, esta última medallista olímpica en Tokio 2021. Estas atletas buscan superar a García en su especialidad.

Para los que quieran seguir la competencia, la marcha de 35 kilómetros femenil se transmitirá en vivo por streaming a través de la página oficial de World Athletics.