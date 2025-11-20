Derby Nacional 2025: conoce a los jinetes y caballos que competirán en tradicional evento.

Todo está listo para una nueva edición del Clásico Derby Nacional, la competencia más emblemática del calendario hípico peruano, que este año reunirá a 13 jinetes y caballos pura sangre, considerados los mejores ejemplares de su generación.

Entre los destacados participantes que competirán en la carrera principal del Derby Nacional, de 2400 metros de distancia, se encuentran algunos de los mejores potrillos pura sangre de la temporada. Los favoritos de la crítica y con grandes expectativas para llevarse la preciada Cinta Azul son EfeJota, conducido por Carlos Trujillo, uno de los jinetes de mayor trayectoria del turf peruano; y Khamal, guiado por el jinete argentino Gustavo Calvente, reconocido en el mundo hípico internacional.

También estará en pista Camilita, ganadora del Clásico Ayulo Pardo y con la conducción de Esvin Requejo, espera disputar el triunfo a los grandes favoritos. A ellos se suman otros ejemplares de gran nivel que este año se han consolidado como grandes animadores de las carreras en el Coloso de Surco, tal es el caso de Testimonio, que es entrenado por Juan Diego Gonzales Vigil.

“El Derby Nacional es la cúspide de la temporada. La mejor carrera del año. Contaremos con los mejores potrillos pura sangre del Perú, guiados por jinetes experimentados que garantizan una carrera emocionante y llena de talento”, señaló Danilo Chávez, presidente del Jockey Club del Perú.

La jornada será de ingreso gratuito y las entradas pueden obtenerse a través de este link en Joinnus o ingresando directamente por las puertas principales del Hipódromo. El objetivo es acercar el turf al público general, a las familias y a nuevos aficionados. Como parte de esta apuesta por abrir las puertas del recinto, el evento ofrecerá diversas actividades complementarias para todos los asistentes.

Evento tendrá carrera de ponys

Una de ellas será la “Carrera de Ponys”, impulsada por Mio Mio, una caballeriza interactiva dentro del hipódromo de Monterrico dedicada a terapias emocionales asistidas con ponys. Esta actividad se realizará antes de la competencia principal y permitirá que niños y jóvenes conozcan más sobre el cuidado de los equinos y el vínculo entre jinete y caballo.

“Estamos trabajando para que el Derby Nacional no sea solo un evento deportivo, sino una experiencia cultural y familiar. Así como las carreras de caballos, ese día tendremos shows de caballos de paso y de marinera. Nuestro objetivo es acercar nuestras tradiciones y costumbres a las nuevas generaciones”, añadió Chávez.

