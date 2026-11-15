El equipo peruano de surf logró un cupo en varones para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Tras disputarse el ISA World Surfing Games 2026, que culminó este domingo 15 de noviembre en Punta Rocas, nuestra bandera se hará presente en la máxima cita olímpica con un representante nacional en este deporte.

Para asegurar un cupo, fue clave la participación de los peruanos Lucca Mesinas, Miguel Tudela y Alonso Correa en el ISA World Surfing Games 2026. Los dos primeros finalizaron en el segundo y tercer lugar del torneo, colgándose las medallas de playa y bronce, respectivamente. En tanto, Correa sumó puntos en rondas anteriores que fueron claves para la clasificación.

Mesinas llegó a la final del ISA World Surfing Games 2026 desde el repechaje. El peruano tuvo una gran performance en la última ronda, logrando un puntaje de 13.33. Por su parte, Tudela logró una puntuación de 10.90 y aseguró el tercer lugar.

El ganador de la final de varones fue Ethan Ewing, quien se coronó campeón del mundo tras una de las mejores actuaciones en esta instancia. El australiano logró un puntaje de 19.17, registrando incluso una ola perfecta de 10 puntos que le permitió pasar a Mesinas en la clasificación general.

El último lugar lo ocupó el alemán Hans Odriozola. Con ello, Perú estará presente en Los Ángeles 2028 y buscará hacer historia para el surf nacional en la máxima cita de este deporte.

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