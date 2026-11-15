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Resumen

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¡Entre los grandes! Perú ganó un cupo olímpico en Surf varones para Los Ángeles 2028. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
¡Entre los grandes! Perú ganó un cupo olímpico en Surf varones para Los Ángeles 2028. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
Por Rogger Fernández

El equipo peruano de surf logró un cupo en varones para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Tras disputarse el ISA World Surfing Games 2026, que culminó este domingo 15 de noviembre en Punta Rocas, nuestra bandera se hará presente en la máxima cita olímpica con un representante nacional en este deporte.

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