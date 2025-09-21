La selección peruana de vóley quedó en tercer lugar del Sudamericano Sub 17, tras vencer a su similar de Chile, este domingo 21 de septiembre.

El equipo dirigido por Marcello Bencardino se impuso en los tres sets por 25-17, 25-18 y 25-15.

De esta manera, consiguió el tercer lugar del certamen, en donde aseguró su pase al Mundial.

